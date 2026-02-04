18+
04.02.2026, 14:35

Рост шизофрении среди молодежи бьет рекорды

Новости Мира 0 329

Недавнее исследование, проведенное учеными из Канады, выявило тревожную тенденцию: психотические расстройства, включая шизофрению, становятся все более распространенными среди людей, родившихся в последние десятилетия, и проявляются в более раннем возрасте, чем у предыдущих поколений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Работа была опубликована в престижном журнале Canadian Medical Association Journal (CMAJ). Для анализа исследователи использовали данные более чем 12 миллионов жителей провинции Онтарио, охватывающие период с 1960 по 2009 год.

Масштабы исследования и ключевые показатели

В выборку вошли 12,2 млн человек, родившихся за указанный период. На протяжении наблюдения 152 587 участников получили диагноз психотического расстройства.

Анализ показал четкий «поколенческий эффект»: начиная с людей, родившихся в 1980-х, частота новых случаев психозов стала устойчиво расти.

Особенно заметны изменения среди подростков и молодежи:

  • В возрасте 14–20 лет число новых случаев психоза увеличилось на 60% — с 62,5 до 99,7 на 100 тысяч человек с 1997 по 2023 год.

  • Люди, родившиеся в 2000–2004 годах, сталкивались с психозом впервые примерно на 70% чаще, чем представители поколения 1975–1979 годов.

  • К 30 годам у поколения 1990–1994 годов число диагностированных психозов оказалось на 37,5% выше, чем у поколения середины 1970-х.

Гендерные и социальные различия

Рост заболеваемости отмечался как у мужчин, так и у женщин, однако мужчины сохраняли более высокий риск на протяжении всего периода наблюдения.

Особенно выраженный рост наблюдался для неаффективных психозов — состояний, не связанных напрямую с расстройствами настроения, включая шизофрению.

К факторам повышенного риска относят:

  • Мужской пол;

  • Проживание в районах с низким доходом;

  • Долгосрочное проживание в Канаде;

  • Историю других психических расстройств;

  • Проблемы с употреблением психоактивных веществ.

Последствия и тревожные сигналы

По словам ведущего автора исследования Дэниела Майрана, рост числа диагнозов вызывает серьезную обеспокоенность.

Психотические расстройства связаны с:

  • Высокой заболеваемостью;

  • Риском преждевременной смерти;

  • Существенными потребностями в медицинской и социальной поддержке.

При этом точные причины происходящего пока не установлены, что делает проблему особенно сложной для системы здравоохранения и социальной защиты.

Согласие с международными данными

Канадские результаты соответствуют наблюдениям в других странах, таких как Дания и Австралия, где также зафиксирован рост диагностики шизофрении среди молодых поколений.

Авторы исследования призывают к:

  • Дальнейшему изучению причин роста психозов;

  • Разработке стратегий профилактики;

  • Созданию программ ранней поддержки для молодых людей с повышенным риском.

Итог

Современные поколения сталкиваются с психотическими расстройствами чувствительно чаще и раньше, чем их предшественники. Проблема носит социально-значимый характер, требует пристального внимания исследователей и государственных служб здравоохранения, а также внедрения программ раннего выявления и поддержки уязвимых групп населения.

