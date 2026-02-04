Топ-10 мировых миллиардов февраля 2026

Глобальный рейтинг миллиардеров продолжает демонстрировать динамику, которая отражает не только финансовые успехи, но и стратегические ставки в новых технологиях. За последний месяц позиции многих участников первой десятки изменились, а общий капитал этих сверхбогатых личностей приблизился к астрономической отметке в триллионы долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.
По данным Forbes Real-Time на февраль 2026 года:
Совокупный капитал топ-10 миллиардов составляет $2,6 трлн.
Восемь из десяти участников рейтинга — граждане США.
Единственными иностранными представителями элитного списка остаются:
Бернар Арно (Франция) — владелец конгломерата LVMH, капитал $169 млрд.
Амансио Ортега (Испания) — основатель сети Zara, капитал $145 млрд.
Эти цифры демонстрируют, насколько сосредоточены крупнейшие состояния в руках американских предпринимателей, преимущественно работающих в сфере технологий и инвестиций.
Илон Маск — $775 млрд (+$48 млрд за месяц)
Основатель Tesla, SpaceX, X (бывший Twitter) и xAI Holdings. Рост капитала связан с успехами проекта xAI, оценка которого достигла $250 млрд. Резиденция: Остин, Техас, США. Возраст: 54 года.
Ларри Пейдж — $277 млрд (+$20 млрд за месяц)
Сооснователь Google. Капитал увеличился на фоне роста акций Alphabet. Резиденция: Пало-Альто, Калифорния, США. Возраст: 52 года.
Сергей Брин — $255 млрд (+$18 млрд за месяц, поднялся с 5-го места)
Сооснователь Google. Прирост капитала аналогично связан с подорожанием акций компании. Резиденция: Лос-Альтос, Калифорния, США. Возраст: 52 года.
Джефф Безос — $250 млрд (+$8 млрд за месяц)
Основатель Amazon. Рост капитала умеренный, но стабильный, поддерживается диверсификацией бизнеса и инвестициями в космическую отрасль (Blue Origin). Резиденция: Майами, Флорида, США. Возраст: 61 год.
Марк Цукерберг — $246 млрд (+$19 млрд за месяц, поднялся с 6-го места)
Основатель Meta (Facebook). Рост связан с повышением стоимости компании и стратегическими инвестициями в метавселенную и ИИ-проекты. Резиденция: Пало-Альто, Калифорния, США. Возраст: 41 год.
Ларри Эллисон — $211 млрд (-$34 млрд за месяц, опустился с 3-го места)
Основатель Oracle. Снижение капитала связано с падением котировок компании. Резиденция: Вудсайд, Калифорния, США. Возраст: 81 год.
Бернар Арно — $169 млрд (-$26 млрд за месяц)
Владелец конгломерата LVMH (предметы роскоши). Снижение состояния связано с волатильностью рынка предметов роскоши. Резиденция: Париж, Франция. Возраст: 76 лет.
Дженсен Хуанг — $166 млрд (+$4 млрд за месяц)
Основатель NVIDIA (полупроводники). Умеренный рост капитала на фоне стабильного спроса на чипы и технологии ИИ. Резиденция: Лос-Альтос, Калифорния, США. Возраст: 62 года.
Амансио Ортега — $145 млрд (-$1 млрд за месяц, поднялся с 11-го места)
Основатель сети Zara. Незначительное снижение капитала не помешало вернуться в топ-10. Резиденция: Ла-Корунья, Испания. Возраст: 89 лет.
Уоррен Баффет — $142 млрд (-$7 млрд за месяц, опустился с 9-го места)
Основатель Berkshire Hathaway. Снижение состояния связано с падением стоимости портфеля. Резиденция: Омаха, Небраска, США. Возраст: 95 лет.
Сергей Брин и Марк Цукерберг показали уверенный рост и поднялись в рейтинге.
Амансио Ортега вернулся в топ-10, поднявшись с 11-го места, несмотря на небольшую потерю $1 млрд.
Ларри Эллисон, Бернар Арно и Уоррен Баффет потеряли позиции, подчеркивая, как рыночная волатильность влияет на состояние даже самых богатых.
Общий капитал топ-10: $2,6 трлн
Среднее состояние одного миллиардера: более $142 млрд
Национальная структура: 8 американцев, 1 француз, 1 испанец
Главный драйвер роста богатства: инвестиции в технологии и ИИ-проекты (xAI, Meta, Alphabet)
Ситуация в рейтинге демонстрирует, что в ближайшие месяцы на позиции топ-10 могут влиять как успехи в новых технологических направлениях, так и волатильность фондовых рынков, особенно в секторе ИИ, полупроводников и предметов роскоши.
