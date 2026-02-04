18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.44
593.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.02.2026, 15:37

Топ-10 мировых миллиардов февраля 2026

Новости Мира 0 317

Глобальный рейтинг миллиардеров продолжает демонстрировать динамику, которая отражает не только финансовые успехи, но и стратегические ставки в новых технологиях. За последний месяц позиции многих участников первой десятки изменились, а общий капитал этих сверхбогатых личностей приблизился к астрономической отметке в триллионы долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Совокупный капитал и национальный состав лидеров

По данным Forbes Real-Time на февраль 2026 года:

  • Совокупный капитал топ-10 миллиардов составляет $2,6 трлн.

  • Восемь из десяти участников рейтинга — граждане США.

  • Единственными иностранными представителями элитного списка остаются:

    • Бернар Арно (Франция) — владелец конгломерата LVMH, капитал $169 млрд.

    • Амансио Ортега (Испания) — основатель сети Zara, капитал $145 млрд.

Эти цифры демонстрируют, насколько сосредоточены крупнейшие состояния в руках американских предпринимателей, преимущественно работающих в сфере технологий и инвестиций.

Десятка лидеров

  1. Илон Маск — $775 млрд (+$48 млрд за месяц)
    Основатель Tesla, SpaceX, X (бывший Twitter) и xAI Holdings. Рост капитала связан с успехами проекта xAI, оценка которого достигла $250 млрд. Резиденция: Остин, Техас, США. Возраст: 54 года.

  2. Ларри Пейдж — $277 млрд (+$20 млрд за месяц)
    Сооснователь Google. Капитал увеличился на фоне роста акций Alphabet. Резиденция: Пало-Альто, Калифорния, США. Возраст: 52 года.

  3. Сергей Брин — $255 млрд (+$18 млрд за месяц, поднялся с 5-го места)
    Сооснователь Google. Прирост капитала аналогично связан с подорожанием акций компании. Резиденция: Лос-Альтос, Калифорния, США. Возраст: 52 года.

  4. Джефф Безос — $250 млрд (+$8 млрд за месяц)
    Основатель Amazon. Рост капитала умеренный, но стабильный, поддерживается диверсификацией бизнеса и инвестициями в космическую отрасль (Blue Origin). Резиденция: Майами, Флорида, США. Возраст: 61 год.

  5. Марк Цукерберг — $246 млрд (+$19 млрд за месяц, поднялся с 6-го места)
    Основатель Meta (Facebook). Рост связан с повышением стоимости компании и стратегическими инвестициями в метавселенную и ИИ-проекты. Резиденция: Пало-Альто, Калифорния, США. Возраст: 41 год.

  6. Ларри Эллисон — $211 млрд (-$34 млрд за месяц, опустился с 3-го места)
    Основатель Oracle. Снижение капитала связано с падением котировок компании. Резиденция: Вудсайд, Калифорния, США. Возраст: 81 год.

  7. Бернар Арно — $169 млрд (-$26 млрд за месяц)
    Владелец конгломерата LVMH (предметы роскоши). Снижение состояния связано с волатильностью рынка предметов роскоши. Резиденция: Париж, Франция. Возраст: 76 лет.

  8. Дженсен Хуанг — $166 млрд (+$4 млрд за месяц)
    Основатель NVIDIA (полупроводники). Умеренный рост капитала на фоне стабильного спроса на чипы и технологии ИИ. Резиденция: Лос-Альтос, Калифорния, США. Возраст: 62 года.

  9. Амансио Ортега — $145 млрд (-$1 млрд за месяц, поднялся с 11-го места)
    Основатель сети Zara. Незначительное снижение капитала не помешало вернуться в топ-10. Резиденция: Ла-Корунья, Испания. Возраст: 89 лет.

  10. Уоррен Баффет — $142 млрд (-$7 млрд за месяц, опустился с 9-го места)
    Основатель Berkshire Hathaway. Снижение состояния связано с падением стоимости портфеля. Резиденция: Омаха, Небраска, США. Возраст: 95 лет.

Новые участники и заметные изменения

  • Сергей Брин и Марк Цукерберг показали уверенный рост и поднялись в рейтинге.

  • Амансио Ортега вернулся в топ-10, поднявшись с 11-го места, несмотря на небольшую потерю $1 млрд.

  • Ларри Эллисон, Бернар Арно и Уоррен Баффет потеряли позиции, подчеркивая, как рыночная волатильность влияет на состояние даже самых богатых.

Итоги

  • Общий капитал топ-10: $2,6 трлн

  • Среднее состояние одного миллиардера: более $142 млрд

  • Национальная структура: 8 американцев, 1 француз, 1 испанец

  • Главный драйвер роста богатства: инвестиции в технологии и ИИ-проекты (xAI, Meta, Alphabet)

Ситуация в рейтинге демонстрирует, что в ближайшие месяцы на позиции топ-10 могут влиять как успехи в новых технологических направлениях, так и волатильность фондовых рынков, особенно в секторе ИИ, полупроводников и предметов роскоши.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь