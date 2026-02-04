Топ-10 мировых миллиардов февраля 2026

По данным Forbes Real-Time на февраль 2026 года:

Восемь из десяти участников рейтинга — граждане США.

Эти цифры демонстрируют, насколько сосредоточены крупнейшие состояния в руках американских предпринимателей, преимущественно работающих в сфере технологий и инвестиций.

Илон Маск — $775 млрд (+$48 млрд за месяц)

Основатель Tesla, SpaceX, X (бывший Twitter) и xAI Holdings. Рост капитала связан с успехами проекта xAI, оценка которого достигла $250 млрд. Резиденция: Остин, Техас, США. Возраст: 54 года.

Ларри Пейдж — $277 млрд (+$20 млрд за месяц)

Сооснователь Google. Капитал увеличился на фоне роста акций Alphabet. Резиденция: Пало-Альто, Калифорния, США. Возраст: 52 года.

Сергей Брин — $255 млрд (+$18 млрд за месяц, поднялся с 5-го места)

Сооснователь Google. Прирост капитала аналогично связан с подорожанием акций компании. Резиденция: Лос-Альтос, Калифорния, США. Возраст: 52 года.

Джефф Безос — $250 млрд (+$8 млрд за месяц)

Основатель Amazon. Рост капитала умеренный, но стабильный, поддерживается диверсификацией бизнеса и инвестициями в космическую отрасль (Blue Origin). Резиденция: Майами, Флорида, США. Возраст: 61 год.

Марк Цукерберг — $246 млрд (+$19 млрд за месяц, поднялся с 6-го места)

Основатель Meta (Facebook). Рост связан с повышением стоимости компании и стратегическими инвестициями в метавселенную и ИИ-проекты. Резиденция: Пало-Альто, Калифорния, США. Возраст: 41 год.

Ларри Эллисон — $211 млрд (-$34 млрд за месяц, опустился с 3-го места)

Основатель Oracle. Снижение капитала связано с падением котировок компании. Резиденция: Вудсайд, Калифорния, США. Возраст: 81 год.

Бернар Арно — $169 млрд (-$26 млрд за месяц)

Владелец конгломерата LVMH (предметы роскоши). Снижение состояния связано с волатильностью рынка предметов роскоши. Резиденция: Париж, Франция. Возраст: 76 лет.

Дженсен Хуанг — $166 млрд (+$4 млрд за месяц)

Основатель NVIDIA (полупроводники). Умеренный рост капитала на фоне стабильного спроса на чипы и технологии ИИ. Резиденция: Лос-Альтос, Калифорния, США. Возраст: 62 года.

Амансио Ортега — $145 млрд (-$1 млрд за месяц, поднялся с 11-го места)

Основатель сети Zara. Незначительное снижение капитала не помешало вернуться в топ-10. Резиденция: Ла-Корунья, Испания. Возраст: 89 лет.