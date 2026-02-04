Украинцам разрешат жениться и выходить замуж с 14 лет

Проект нового Гражданского кодекса Украины предполагает возможность вступления в брак с 14 лет при определённых обстоятельствах. Документ опубликован на сайте Верховной рады и готовится к рассмотрению, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.