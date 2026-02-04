Украинцам разрешат жениться и выходить замуж с 14 лет

Проект нового Гражданского кодекса Украины предполагает возможность вступления в брак с 14 лет при определённых обстоятельствах. Документ опубликован на сайте Верховной рады и готовится к рассмотрению, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Согласно статье 1478 94-й главы проекта Гражданского кодекса:
Подростки смогут заключать брак с 14 лет только в исключительных случаях.
К таким случаям относится беременность или рождение ребёнка девушкой-подростком.
Решение о регистрации брака принимается судом с учётом конкретной ситуации.
Мнение родителей несовершеннолетних жениха или невесты может учитываться судьёй, но не является обязательным или решающим фактором.
На общих основаниях заключать брак украинцы смогут с 18 лет, как это действует и сейчас.
Проект рекодификации Гражданского кодекса разрабатывался под руководством председателя Верховной рады Руслана Стефанчука. Основные мотивы внесения изменений:
Десоветизация правовых норм – приведение законодательства в соответствие с современными европейскими стандартами.
Объединение нормативных актов – Семейный кодекс больше не будет самостоятельным документом, а станет частью Гражданского кодекса.
Проект предусматривает:
Чёткое оформление фактического семейного союза — сожительства без официальной регистрации брака.
Упрощение процедуры развода для пар с детьми: при обоюдном согласии супругов развод можно будет оформить у нотариуса, без обращения в суд.
Для понимания тенденций:
В России средний возраст вступления в брак заметно вырос за последние пять лет.
В 2025 году он составил:
35,5 лет для женихов,
33,2 года для невест.
Это демонстрирует обратную динамику по сравнению с Украиной, где законодательство допускает брак в очень раннем возрасте при определённых обстоятельствах.
