18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.44
593.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.02.2026, 16:09

Украинцам разрешат жениться и выходить замуж с 14 лет

Новости Мира 0 398

Проект нового Гражданского кодекса Украины предполагает возможность вступления в брак с 14 лет при определённых обстоятельствах. Документ опубликован на сайте Верховной рады и готовится к рассмотрению, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Брак с 14 лет: что предлагают законодатели

Согласно статье 1478 94-й главы проекта Гражданского кодекса:

  • Подростки смогут заключать брак с 14 лет только в исключительных случаях.

  • К таким случаям относится беременность или рождение ребёнка девушкой-подростком.

  • Решение о регистрации брака принимается судом с учётом конкретной ситуации.

Роль родителей

  • Мнение родителей несовершеннолетних жениха или невесты может учитываться судьёй, но не является обязательным или решающим фактором.

  • На общих основаниях заключать брак украинцы смогут с 18 лет, как это действует и сейчас.

Причины и контекст изменений

Проект рекодификации Гражданского кодекса разрабатывался под руководством председателя Верховной рады Руслана Стефанчука. Основные мотивы внесения изменений:

  1. Десоветизация правовых норм – приведение законодательства в соответствие с современными европейскими стандартами.

  2. Объединение нормативных актов – Семейный кодекс больше не будет самостоятельным документом, а станет частью Гражданского кодекса.

Новые подходы к браку и семье

Проект предусматривает:

  • Чёткое оформление фактического семейного союза — сожительства без официальной регистрации брака.

  • Упрощение процедуры развода для пар с детьми: при обоюдном согласии супругов развод можно будет оформить у нотариуса, без обращения в суд.

Сравнение с другими странами

Для понимания тенденций:

  • В России средний возраст вступления в брак заметно вырос за последние пять лет.

  • В 2025 году он составил:

    • 35,5 лет для женихов,

    • 33,2 года для невест.

Это демонстрирует обратную динамику по сравнению с Украиной, где законодательство допускает брак в очень раннем возрасте при определённых обстоятельствах.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь