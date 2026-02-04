18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.44
593.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.02.2026, 17:14

Азамат Мусагалиев об отношениях с женой: «Я — каблук»

Новости Мира 0 336

Известный комик, актер и телеведущий Азамат Мусагалиев поделился подробностями личной жизни и отношений с супругой Викторией. Откровенное признание артист сделал во время участия в шоу Ксении Собчак «Что о тебе думают?», которое выходит на платформе VK Видео. В разговоре юморист не стал скрывать особенностей семейного уклада и с юмором описал собственную роль в браке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Я действительно каблук»: признание юмориста

Во время беседы Мусагалиев прокомментировал распространенное мнение о том, что в его семье ключевые решения принимает жена. Артист не стал спорить с таким утверждением и отметил, что, вероятно, это соответствует действительности.

По словам комика, он не умеет скрывать свои эмоции и отношение к происходящему. Поэтому если со стороны складывается впечатление, что он полностью доверяет решениям супруги, значит, так оно и есть. Мусагалиев в шутливой форме назвал себя «каблуком», подчеркнув, что относится к подобному определению спокойно и без негатива.

Как Собчак объяснила значение слова «каблук»

Ведущая программы Ксения Собчак уточнила, что под этим выражением обычно понимают мужчину, который во многом подчиняется воле своей женщины и соглашается с ее решениями. Сам Мусагалиев признал, что подобное описание вполне подходит к его семейной модели взаимоотношений.

При этом артист дал понять, что речь идет скорее о доверии и гармонии в семье, а не о конфликте или давлении.

Карьера супруги и семейный выбор

Мусагалиев рассказал, что его жена Виктория в настоящее время не занимается профессиональной деятельностью. Однако в начале их отношений она строила карьеру в государственном секторе.

В частности, супруга юмориста работала в комитете по делам семьи, детства и молодежи в Астрахани. По словам телеведущего, Виктория никогда не была связана с индустрией развлечений и юмора, а также не стремилась осваивать эту сферу.

После того как карьера Мусагалиева начала активно развиваться и приносить стабильный доход, семья приняла решение, что Виктория сосредоточится на воспитании детей и ведении домашнего хозяйства. Как отметил артист, фактически его супруга уже около 18 лет находится в декретном отпуске.

История знакомства и семейная жизнь

Отношения Азамата и Виктории начались в 2006 году. Несмотря на то что будущие супруги учились в одной школе и одном вузе, познакомились они только спустя годы.

Уже через два года пара решила официально оформить отношения. В 2008 году они сыграли свадьбу, и в том же году в семье родился первый ребенок — дочь Милана.

Позже семья пополнилась еще одним ребенком:

  • В 2013 году у пары появилась вторая дочь Лейсан.

  • 13 мая 2023 года супруги стали родителями сына.

Семья как главная опора артиста

Мусагалиев неоднократно подчеркивал, что семья играет важную роль в его жизни и карьере. По словам юмориста, поддержка супруги позволяет ему полностью сосредоточиться на работе и творчестве.

Артист не скрывает, что воспринимает подобное распределение ролей в семье как комфортное и гармоничное для обоих супругов, подчеркивая, что их отношения строятся на взаимном уважении и доверии.

5
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь