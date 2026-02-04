Азамат Мусагалиев об отношениях с женой: «Я — каблук»

Известный комик, актер и телеведущий Азамат Мусагалиев поделился подробностями личной жизни и отношений с супругой Викторией. Откровенное признание артист сделал во время участия в шоу Ксении Собчак «Что о тебе думают?», которое выходит на платформе VK Видео. В разговоре юморист не стал скрывать особенностей семейного уклада и с юмором описал собственную роль в браке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Я действительно каблук»: признание юмориста

Во время беседы Мусагалиев прокомментировал распространенное мнение о том, что в его семье ключевые решения принимает жена. Артист не стал спорить с таким утверждением и отметил, что, вероятно, это соответствует действительности.

По словам комика, он не умеет скрывать свои эмоции и отношение к происходящему. Поэтому если со стороны складывается впечатление, что он полностью доверяет решениям супруги, значит, так оно и есть. Мусагалиев в шутливой форме назвал себя «каблуком», подчеркнув, что относится к подобному определению спокойно и без негатива.

Как Собчак объяснила значение слова «каблук»

Ведущая программы Ксения Собчак уточнила, что под этим выражением обычно понимают мужчину, который во многом подчиняется воле своей женщины и соглашается с ее решениями. Сам Мусагалиев признал, что подобное описание вполне подходит к его семейной модели взаимоотношений.

При этом артист дал понять, что речь идет скорее о доверии и гармонии в семье, а не о конфликте или давлении.

Карьера супруги и семейный выбор

Мусагалиев рассказал, что его жена Виктория в настоящее время не занимается профессиональной деятельностью. Однако в начале их отношений она строила карьеру в государственном секторе.

В частности, супруга юмориста работала в комитете по делам семьи, детства и молодежи в Астрахани. По словам телеведущего, Виктория никогда не была связана с индустрией развлечений и юмора, а также не стремилась осваивать эту сферу.

После того как карьера Мусагалиева начала активно развиваться и приносить стабильный доход, семья приняла решение, что Виктория сосредоточится на воспитании детей и ведении домашнего хозяйства. Как отметил артист, фактически его супруга уже около 18 лет находится в декретном отпуске.

История знакомства и семейная жизнь

Отношения Азамата и Виктории начались в 2006 году. Несмотря на то что будущие супруги учились в одной школе и одном вузе, познакомились они только спустя годы.

Уже через два года пара решила официально оформить отношения. В 2008 году они сыграли свадьбу, и в том же году в семье родился первый ребенок — дочь Милана.

Позже семья пополнилась еще одним ребенком:

В 2013 году у пары появилась вторая дочь Лейсан.

13 мая 2023 года супруги стали родителями сына.

Семья как главная опора артиста

Мусагалиев неоднократно подчеркивал, что семья играет важную роль в его жизни и карьере. По словам юмориста, поддержка супруги позволяет ему полностью сосредоточиться на работе и творчестве.

Артист не скрывает, что воспринимает подобное распределение ролей в семье как комфортное и гармоничное для обоих супругов, подчеркивая, что их отношения строятся на взаимном уважении и доверии.