04.02.2026, 18:51

Полячку, мучившую детей в британском детсаду, приговорили и депортировали

Новости Мира 0 254

В Великобритании польская гражданка была осуждена за жестокое обращение с детьми и вскоре депортирована на родину. Инцидент вызвал широкий резонанс, так как жертвами преступлений стал 21 ребенок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото; Metropolitan Police
Фото; Metropolitan Police

Жестокость в детском саду Монтессори

22-летняя Лека работала в детском саду «Риверсайд», расположенном в районе Твикнем на юго-западе Лондона. По данным суда, она систематически проявляла насилие по отношению к малышам, которым было от десяти месяцев до двух лет. Девушка била, пинала, щипала и царапала детей, а также бросала их, подвергая серьезной опасности. Всё это происходило на протяжении нескольких месяцев, пока в конце июня 2024 года полиция не задержала её.

Признание вины и попытки оправдания

На судебном процессе Лека признала себя виновной в семи случаях жестокого обращения. Среди них были удары ногой по лицу одного из мальчиков и удары кулаком в бок маленькой девочки. При этом она пыталась объяснить своё поведение недосыпом и употреблением каннабиса вместе с бойфрендом, утверждая, что это повлияло на её способность ухаживать за детьми. Однако суд не принял эти оправдания и признал действия подсудимой преступными.

Тюремное наказание и депортация

Судья приговорил Роксану Лека к восьми годам лишения свободы, подчеркнув серьёзность преступлений и хрупкость детей, пострадавших от её рук. Несмотря на вынесенный срок, вскоре было принято решение о депортации. Лека будет выслана из Великобритании 5 февраля 2026 года и продолжит отбывать наказание на родине, в Польше.

Резонанс в обществе

Дело привлекло большое внимание общественности и вызвало обеспокоенность среди родителей и работников детских учреждений. Инцидент стал напоминанием о необходимости строгого контроля за персоналом детсадов, особенно при уходе за самыми маленькими детьми, и подчеркнул важность защиты прав и безопасности детей.

0
1
0
