Ученые выяснили, почему при Альцгеймере мозг «перемешивает» воспоминания

Учёные из Университетского колледжа Лондона (UCL) выявили важный механизм, объясняющий, почему при болезни Альцгеймера человеку становится сложно запоминать новые события. Как показало исследование, опубликованное в журнале Current Biology (CurBio), болезнь «перемешивает» новые воспоминания в мозге, нарушая привычные последовательности работы нейронов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Амилоидные бляшки и гибель нейронов

В центре внимания исследователей оказались особые нейроны, расположенные в гиппокампе — области мозга, которая отвечает за формирование и хранение памяти. Эксперименты проводились на мышах с генетическими изменениями, вызывающими образование амилоидных бляшек, белковых скоплений, характерных для болезни Альцгеймера у людей. Эти бляшки повреждают нервные клетки, приводя к их гибели и нарушению нормальной работы нейронных сетей.

Нарушение последовательности нейронной активности

Чтобы проследить процесс запоминания, учёные наблюдали за активностью около сотни нейронов гиппокампа у лабораторных мышей. Животных обучали проходить сложный лабиринт, после чего фиксировали работу их мозга в период отдыха — именно в это время воспоминания обычно закрепляются.

Результаты показали, что у мышей с амилоидными бляшками особые нейроны, отвечающие за ориентацию в пространстве, переставали следовать привычной последовательности активации. В норме нейроны «повторяют» паттерны активности, помогая животному запомнить маршрут. Однако у поражённых бляшками мышей эта последовательность нарушалась: мозг пытался восстановить недавно полученный опыт, но воспоминания были искажены. Как следствие, животные хуже ориентировались в лабиринте и чаще совершали ошибки.

Последствия для понимания болезни

Учёные подчёркивают, что именно сбой воспроизведения нейронной активности мешает людям и животным запоминать недавние события. Нарушение правильной последовательности активации нейронов фактически «перемешивает» новые воспоминания, делая их фрагментарными и трудными для восстановления.

Перспективы диагностики и лечения

Понимание этого механизма открывает новые возможности для медицины. По мнению исследователей, изучение того, как амилоидные бляшки влияют на работу нейронных сетей, может стать ключом к ранней диагностике болезни Альцгеймера. Более того, эти данные помогут в разработке инновационных методов лечения, направленных на восстановление нормальной работы системы воспроизведения памяти и предотвращение дальнейшего разрушения когнитивных функций.