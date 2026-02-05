18+
05.02.2026, 10:18

Внук Пугачевой стал востребованным в США: «Зарабатывает больше, чем в России»

Новости Мира 0 626

Никита Пресняков, внук знаменитой певицы Аллы Пугачевой, сумел закрепиться в профессиональной музыкальной среде Соединенных Штатов. По данным NEWS.ru, молодой артист не просто продвигает свою карьеру за рубежом, но и зарабатывает больше, чем раньше в России, при этом не опираясь исключительно на известную фамилию. Информацию предоставил инсайдер из близкого окружения музыканта, сообщает Lada.kz со ссылкой на NEWS.ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Карьерный путь за океаном: от каверов до продюсирования

Источник отмечает, что Никита проявил себя как самостоятельный и профессиональный артист. Благодаря сарафанному радио и положительной репутации в музыкальной индустрии США он постепенно стал получать всё больше заказов.

На сегодняшний день Пресняков занимается несколькими направлениями:

  • Продюсирует начинающих исполнителей;

  • Записывает собственные песни и каверы на популярные российские хиты;

  • Работает над видеоконтентом для известных артистов, включая съемки концертного видео легенды соул- и поп-музыки Дайон Уорвик и кантри-иконы Долли Партон;

  • Сотрудничает с Биллом Рэем, отцом Майли Сайрус.

Инсайдер подчеркнул, что концерты с российскими песнями пользуются популярностью не только среди российских релокантов в США, но и среди американской аудитории. При этом все вопросы с авторскими правами Пресняков уладил, что позволило ему спокойно развивать деятельность за границей.

Финансовая поддержка семьи

Несмотря на растущий доход в США, Никите приходится получать дополнительную поддержку от семьи, так как стоимость жизни за океаном значительно выше российской, а заработок артиста пока не позволяет полностью покрывать расходы на привычный образ жизни.

По словам источника:

  • В помощи ему активно участвует отец, Владимир Пресняков;

  • Существенную поддержку оказывает и мать, Кристина Орбакайте.

Таким образом, хотя молодой музыкант добился профессионального признания и финансовой независимости за рубежом, родные остаются важной опорой для него.

Переезд и личная жизнь

Никита Пресняков покинул Россию осенью 2022 года, вскоре после объявления частичной мобилизации. Вместе с ним в США переехала супруга, Алена Краснова. Однако в 2025 году стало известно о расставании пары, что также повлияло на личную и финансовую ситуацию артиста за границей.

