Для российских автомобилистов отменили один из штрафов

Российские автомобилисты больше не обязаны иметь аптечку в салоне своего транспортного средства. Подробности этой новации в законодательстве раскрыла юрист Екатерина Нечаева в интервью РИА Новости, сообщает Lada.kz.
Ранее наличие аптечки в машине было обязательным требованием. Отсутствие аптечки или использование просроченного комплекта считалось административным правонарушением:
Штраф за нарушение составлял 500 рублей.
В случае отсутствия аптечки водителю запрещалось эксплуатировать автомобиль, то есть передвигаться на нем было запрещено.
По словам Екатерины Нечаевой, с 1 сентября 2023 года это требование было официально исключено из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства.
«Требование о наличии аптечки в автомобиле исключено из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля», — отметила Нечаева.
Таким образом, с сентября 2023 года водителям не грозит штраф за отсутствие аптечки, и они могут свободно использовать автомобиль без этого комплекта.
Несмотря на отмену штрафа, эксперты продолжают советовать водителям проявлять осторожность и готовность к непредвиденным ситуациям. Так, автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов в октябре 2025 года подчеркнул важность комплексной проверки автомобиля перед длительной поездкой. Среди основных пунктов проверки он выделил:
двигатель;
уровень масла;
тормозную жидкость;
состояние тормозной системы;
ходовую часть автомобиля.
При этом Славнов отметил, что даже полная проверка не гарантирует полную защиту от непредвиденных ситуаций на дороге.
Несмотря на отмену штрафа за аптечку, есть перечень предметов, которые обязательны для любого автомобиля:
аптечка;
огнетушитель;
знак аварийной остановки.
Эксперты также советуют брать с собой дополнительные средства для безопасности и комфорта, такие как:
питьевая вода;
необходимые лекарства.
Это помогает минимизировать риски и повысить готовность к любой экстренной ситуации, особенно при дальних поездках.
Хотя российское законодательство больше не требует наличия аптечки и не штрафует за её отсутствие, забота о собственной безопасности и подготовленность автомобиля остаются важными аспектами ответственного вождения.
Комментарии0 комментарий(ев)