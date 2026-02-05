Для российских автомобилистов отменили один из штрафов

Российские автомобилисты больше не обязаны иметь аптечку в салоне своего транспортного средства. Подробности этой новации в законодательстве раскрыла юрист Екатерина Нечаева в интервью РИА Новости , сообщает Lada.kz.

Фото: Госавтоинспекция

История вопроса: когда и как отменили штраф

Ранее наличие аптечки в машине было обязательным требованием. Отсутствие аптечки или использование просроченного комплекта считалось административным правонарушением:

Штраф за нарушение составлял 500 рублей .

В случае отсутствия аптечки водителю запрещалось эксплуатировать автомобиль, то есть передвигаться на нем было запрещено.

По словам Екатерины Нечаевой, с 1 сентября 2023 года это требование было официально исключено из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства.

«Требование о наличии аптечки в автомобиле исключено из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля», — отметила Нечаева.

Таким образом, с сентября 2023 года водителям не грозит штраф за отсутствие аптечки, и они могут свободно использовать автомобиль без этого комплекта.

Советы экспертов перед поездкой

Несмотря на отмену штрафа, эксперты продолжают советовать водителям проявлять осторожность и готовность к непредвиденным ситуациям. Так, автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов в октябре 2025 года подчеркнул важность комплексной проверки автомобиля перед длительной поездкой. Среди основных пунктов проверки он выделил:

двигатель;

уровень масла;

тормозную жидкость;

состояние тормозной системы;

ходовую часть автомобиля.

При этом Славнов отметил, что даже полная проверка не гарантирует полную защиту от непредвиденных ситуаций на дороге.

Что обязательно должно быть в автомобиле

Несмотря на отмену штрафа за аптечку, есть перечень предметов, которые обязательны для любого автомобиля:

аптечка;

огнетушитель;

знак аварийной остановки.

Эксперты также советуют брать с собой дополнительные средства для безопасности и комфорта, такие как:

питьевая вода;

необходимые лекарства.

Это помогает минимизировать риски и повысить готовность к любой экстренной ситуации, особенно при дальних поездках.

Итог

Хотя российское законодательство больше не требует наличия аптечки и не штрафует за её отсутствие, забота о собственной безопасности и подготовленность автомобиля остаются важными аспектами ответственного вождения.