18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
495.1
583.72
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
05.02.2026, 16:47

7,22 метра ужаса и величия: найдена самая длинная змея на планете

Новости Мира 0 526

В конце 2025 года на индонезийском острове Сулавеси ученые и местные исследователи сделали сенсационное открытие: была найдена самая длинная змея на планете. Эта уникальная самка сетчатого питона получила имя Ибу Барон, что в переводе означает «Баронесса», подчеркивая величие и необычайные размеры рептилии. Уже 4 февраля 2026 года официальные представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили её рекордный статус, вписав имя Баронессы в мировой рейтинг выдающихся животных, сообщает Lada.kz. 

Фото: guinnessworldrecords.com
Фото: guinnessworldrecords.com

Габариты и физические особенности рекордсменки

По официальным замерам, длина Ибу Барон от головы до кончика хвоста составляет 7,22 метра, что делает её бесспорным лидером среди всех зарегистрированных змей в мире. Вес Баронессы при этом составил внушительные 96,5 килограмма, что демонстрирует не только длину, но и внушительную массивность животного.

Исследователи также отметили интересный факт: если бы питон находился под действием безопасного наркоза, его тело могло бы растянуться до 7,9 метра. Однако ради здоровья и благополучия Баронессы ученые отказались от подобных экспериментов, подчеркнув важность этичного обращения с животными.

Опека и условия содержания

На данный момент Баронесса находится под наблюдением известного защитника природы Буди Пурванто. Он создал специально оборудованный приют для змей, где обеспечивается комфортное содержание рептилий, контроль за их питанием и безопасностью. Приют стал не только местом хранения рекордсменки, но и центром для образовательной и исследовательской деятельности, позволяя изучать поведение и физиологию сетчатых питонов в максимально естественных условиях.

Сетчатый питон – гигант азиатской фауны

Сетчатый питон (Malayopython reticulatus) является неядовитой змей, обитающей преимущественно в тропических лесах Азии. Он получил название «сетчатый» благодаря уникальному узору на теле, который напоминает сложную переплетённую сеть. Эти змеи славятся своей внушительной длиной, гибкостью и силой, способной справляться с добычей, значительно превышающей их собственный вес.

Стоит отметить, что до появления Баронессы самым крупным сетчатым питоном, содержавшимся в неволе, считалась самка по имени Саманта, пойманная на Борнео. Её длина достигала примерно 7,5 метров, и она прожила в зоопарке Бронкса (Нью-Йорк) до 2002 года. Баронесса не только превзошла этот рекорд, но и стала новым символом силы и величия азиатской фауны.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане ввели лимит на снятие наличных денегНовости Казахстана
06.01.2026, 14:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь