7,22 метра ужаса и величия: найдена самая длинная змея на планете

В конце 2025 года на индонезийском острове Сулавеси ученые и местные исследователи сделали сенсационное открытие: была найдена самая длинная змея на планете. Эта уникальная самка сетчатого питона получила имя Ибу Барон, что в переводе означает «Баронесса», подчеркивая величие и необычайные размеры рептилии. Уже 4 февраля 2026 года официальные представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили её рекордный статус, вписав имя Баронессы в мировой рейтинг выдающихся животных, сообщает Lada.kz.

Фото: guinnessworldrecords.com

Габариты и физические особенности рекордсменки

По официальным замерам, длина Ибу Барон от головы до кончика хвоста составляет 7,22 метра, что делает её бесспорным лидером среди всех зарегистрированных змей в мире. Вес Баронессы при этом составил внушительные 96,5 килограмма, что демонстрирует не только длину, но и внушительную массивность животного.

Исследователи также отметили интересный факт: если бы питон находился под действием безопасного наркоза, его тело могло бы растянуться до 7,9 метра. Однако ради здоровья и благополучия Баронессы ученые отказались от подобных экспериментов, подчеркнув важность этичного обращения с животными.

Опека и условия содержания

На данный момент Баронесса находится под наблюдением известного защитника природы Буди Пурванто. Он создал специально оборудованный приют для змей, где обеспечивается комфортное содержание рептилий, контроль за их питанием и безопасностью. Приют стал не только местом хранения рекордсменки, но и центром для образовательной и исследовательской деятельности, позволяя изучать поведение и физиологию сетчатых питонов в максимально естественных условиях.

Сетчатый питон – гигант азиатской фауны

Сетчатый питон (Malayopython reticulatus) является неядовитой змей, обитающей преимущественно в тропических лесах Азии. Он получил название «сетчатый» благодаря уникальному узору на теле, который напоминает сложную переплетённую сеть. Эти змеи славятся своей внушительной длиной, гибкостью и силой, способной справляться с добычей, значительно превышающей их собственный вес.

Стоит отметить, что до появления Баронессы самым крупным сетчатым питоном, содержавшимся в неволе, считалась самка по имени Саманта, пойманная на Борнео. Её длина достигала примерно 7,5 метров, и она прожила в зоопарке Бронкса (Нью-Йорк) до 2002 года. Баронесса не только превзошла этот рекорд, но и стала новым символом силы и величия азиатской фауны.