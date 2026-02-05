18+
05.02.2026, 18:04

Милла Йовович и дочь Эвер поразили публику своим сходством

Новости Мира 0 548

Голливудская актриса Милла Йовович вновь оказалась в центре внимания: на премьере фильма «Дракула» в Лос-Анджелесе актриса появилась вместе со своей дочерью Эвер, и многие отметили, что девушка удивительно похожа на мать. Фотографии с мероприятия были опубликованы на сайте People, где поклонники и журналисты смогли разглядеть не только стильные наряды звезд, но и их особую связь, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Michael Tullberg/Getty Images
Фото: Michael Tullberg/Getty Images

50-летняя Йовович выбрала для выхода в свет яркий и смелый образ. Актриса надела желтый топ, черную мини-юбку, колготки, джинсовый жакет и серебристые туфли на каблуках. Образ был дополнен красной сумкой через плечо и изящным ожерельем. Ее 18-летняя дочь Эвер, следуя модным тенденциям, выбрала облегающее мини-платье в полоску и высокие сапоги, что сделало дуэт еще более стильным и гармоничным на публике.

Премьера в Лос-Анджелесе: внимание к деталям

Мероприятие прошло 3 февраля в знаменитом TCL Chinese Theatre, где собралось множество представителей шоу-бизнеса и прессы. Милла Йовович, несмотря на насыщенный график, смогла привлечь внимание к себе и дочери, демонстрируя уверенность и элегантность. Интернет-пользователи особенно отметили, насколько естественно и органично выглядит Эвер, словно юная копия актрисы.

Мода и стиль: Милла на парижских подиумах

Недавно Милла также блистала на подиуме: в октябре актриса приняла участие в показе бренда Miu Miu в рамках Недели моды в Париже. На подиуме Йовович появилась в темно-серой замшевой куртке, голубой рубашке с платком, черном кожаном фартуке и элегантных босоножках на каблуках. Волосы актрисы были аккуратно уложены, а макияж выполнен в естественном стиле, подчеркивающем её утонченность и элегантность.

Несмотря на похвалу за стиль и изящество, в сети пользователи отметили и изменения во внешности Миллы. Некоторые высказали мнение, что актриса слишком сильно похудела, обращая внимание на её стройность и хрупкость.

Личная жизнь и семейные кадры

Йовович также делилась недавними фотографиями из семейного отдыха на Гавайях и в штате Юта. В одном из снимков она запечатлена вместе с супругом Полом Андерсеном на фоне заката у океана. Эти кадры подчеркивают гармонию в семье и ценность времени, проведенного вместе, а также позволяют поклонникам увидеть актрису в более непринужденной, домашней атмосфере.

Милла Йовович продолжает сочетать насыщенную профессиональную жизнь с заботой о семье, демонстрируя при этом чувство стиля и элегантность, которые давно стали её визитной карточкой.

1
0
1
