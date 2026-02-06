Постоянная усталость может быть признаком начала ревматоидного артрита

Многие люди воспринимают постоянную усталость как обычное следствие напряженного графика, недосыпа или стресса. Однако, как отмечает клинический фармаколог и директор по экономике здравоохранения ГК «Р-Фарм» Александр Быков в интервью «Газете.Ru» , хроническая усталость может быть одним из ранних признаков ревматоидного артрита (РА) — системного аутоиммунного заболевания, при котором собственная иммунная система начинает разрушать ткани организма, в первую очередь суставы, сообщает Lada.kz.

Фото: fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Что такое ревматоидный артрит и кто в зоне риска

Ревматоидный артрит относится к системным заболеваниям, поражающим суставы и окружающие ткани. Болезнь затрагивает около 1% взрослого населения, при этом женщины страдают от РА примерно в три раза чаще мужчин.

Важно развенчать распространенный миф: РА — не исключительно «болезнь старости». Наиболее часто заболевание диагностируется у людей в возрасте 40–55 лет, когда они находятся на пике профессиональной и социальной активности.

Как иммунная система может «выйти из-под контроля»

По словам Быкова, работа иммунной системы организована в два основных этапа:

Врожденный иммунитет — первая линия обороны. Здесь действуют фагоциты — клетки, способные поглощать и разрушать чужеродные агенты.

Параллельно активируются цитокины — сигнальные молекулы, которые передают «сигналы тревоги» другим клеткам иммунной системы. Адаптивный иммунитет — более точная и специализированная реакция. Формируются Т- и В-лимфоциты , которые «запоминают» конкретные патогены.

В-лимфоциты производят антитела, помогающие выявлять и маркировать врагов.

При РА иммунная система ошибочно «принимает» клетки суставов за чужеродные агенты и начинает атаковать их. Ключевым фактором в этом процессе является белок интерлейкин-6 (ИЛ-6), который обычно регулирует воспалительные процессы в организме.

Роль интерлейкина-6 и последствия его избытка

В нормальных условиях ИЛ-6 помогает координировать защитные реакции организма, например, при инфекциях. Однако при РА его выработка выходит из-под контроля, что приводит к целому ряду разрушительных процессов:

Воспаление суставных тканей , вызывающее боль и ограничение подвижности.

Синтез С-реактивного белка в печени — основного маркера воспаления в крови.

Активность остеокластов , клеток, разрушающих костную ткань.

Формирование паннуса — воспалительной ткани, разрушающей хрящ.

Появление общих симптомов, таких как повышение температуры и постоянная усталость, которая может быть первым признаком заболевания.

Как объясняет Быков, именно избыток цитокинов в крови часто проявляется хронической усталостью, даже когда явных симптомов артрита ещё нет.

Современные подходы к лечению

Лечение ревматоидного артрита строится по принципу постепенного усиления терапии: врач подбирает препараты в зависимости от активности болезни и реакции организма на лечение.

Особое внимание среди отечественных разработок заслуживает олокизумаб. Препарат отличается от аналогов тем, что:

Связывается не с рецепторами ИЛ-6 , а с самим цитокином в крови и тканях.

Блокирует взаимодействие ИЛ-6 с клетками , останавливая каскад воспалительных реакций.

Позволяет добиться устойчивого контроля над воспалением, снижая риск разрушения суставов и улучшая качество жизни пациентов.

Прогноз и важность раннего выявления

Полностью вылечить ревматоидный артрит пока невозможно. Тем не менее своевременное начало терапии позволяет:

значительно замедлить прогрессирование болезни,

уменьшить воспаление и боль,

сохранить функцию суставов,

улучшить качество жизни и социальную активность.

Эксперты подчеркивают: не стоит игнорировать хроническую усталость, особенно если она сопровождается дискомфортом в суставах, отёками или скованностью по утрам. Раннее обращение к ревматологу может стать ключом к эффективному контролю над заболеванием.