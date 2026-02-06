18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
05.02.2026, 19:32

Постоянная усталость может быть признаком начала ревматоидного артрита

Новости Мира 0 450

Многие люди воспринимают постоянную усталость как обычное следствие напряженного графика, недосыпа или стресса. Однако, как отмечает клинический фармаколог и директор по экономике здравоохранения ГК «Р-Фарм» Александр Быков в интервью «Газете.Ru», хроническая усталость может быть одним из ранних признаков ревматоидного артрита (РА) — системного аутоиммунного заболевания, при котором собственная иммунная система начинает разрушать ткани организма, в первую очередь суставы, сообщает Lada.kz. 

Фото: fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM
Фото: fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Что такое ревматоидный артрит и кто в зоне риска

Ревматоидный артрит относится к системным заболеваниям, поражающим суставы и окружающие ткани. Болезнь затрагивает около 1% взрослого населения, при этом женщины страдают от РА примерно в три раза чаще мужчин.

Важно развенчать распространенный миф: РА — не исключительно «болезнь старости». Наиболее часто заболевание диагностируется у людей в возрасте 40–55 лет, когда они находятся на пике профессиональной и социальной активности.

Как иммунная система может «выйти из-под контроля»

По словам Быкова, работа иммунной системы организована в два основных этапа:

  1. Врожденный иммунитет — первая линия обороны.

    • Здесь действуют фагоциты — клетки, способные поглощать и разрушать чужеродные агенты.

    • Параллельно активируются цитокины — сигнальные молекулы, которые передают «сигналы тревоги» другим клеткам иммунной системы.

  2. Адаптивный иммунитет — более точная и специализированная реакция.

    • Формируются Т- и В-лимфоциты, которые «запоминают» конкретные патогены.

    • В-лимфоциты производят антитела, помогающие выявлять и маркировать врагов.

При РА иммунная система ошибочно «принимает» клетки суставов за чужеродные агенты и начинает атаковать их. Ключевым фактором в этом процессе является белок интерлейкин-6 (ИЛ-6), который обычно регулирует воспалительные процессы в организме.

Роль интерлейкина-6 и последствия его избытка

В нормальных условиях ИЛ-6 помогает координировать защитные реакции организма, например, при инфекциях. Однако при РА его выработка выходит из-под контроля, что приводит к целому ряду разрушительных процессов:

  • Воспаление суставных тканей, вызывающее боль и ограничение подвижности.

  • Синтез С-реактивного белка в печени — основного маркера воспаления в крови.

  • Активность остеокластов, клеток, разрушающих костную ткань.

  • Формирование паннуса — воспалительной ткани, разрушающей хрящ.

  • Появление общих симптомов, таких как повышение температуры и постоянная усталость, которая может быть первым признаком заболевания.

Как объясняет Быков, именно избыток цитокинов в крови часто проявляется хронической усталостью, даже когда явных симптомов артрита ещё нет.

Современные подходы к лечению

Лечение ревматоидного артрита строится по принципу постепенного усиления терапии: врач подбирает препараты в зависимости от активности болезни и реакции организма на лечение.

Особое внимание среди отечественных разработок заслуживает олокизумаб. Препарат отличается от аналогов тем, что:

  • Связывается не с рецепторами ИЛ-6, а с самим цитокином в крови и тканях.

  • Блокирует взаимодействие ИЛ-6 с клетками, останавливая каскад воспалительных реакций.

  • Позволяет добиться устойчивого контроля над воспалением, снижая риск разрушения суставов и улучшая качество жизни пациентов.

Прогноз и важность раннего выявления

Полностью вылечить ревматоидный артрит пока невозможно. Тем не менее своевременное начало терапии позволяет:

  • значительно замедлить прогрессирование болезни,

  • уменьшить воспаление и боль,

  • сохранить функцию суставов,

  • улучшить качество жизни и социальную активность.

Эксперты подчеркивают: не стоит игнорировать хроническую усталость, особенно если она сопровождается дискомфортом в суставах, отёками или скованностью по утрам. Раннее обращение к ревматологу может стать ключом к эффективному контролю над заболеванием.

