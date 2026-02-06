Постоянная усталость может быть признаком начала ревматоидного артрита

Многие люди воспринимают постоянную усталость как обычное следствие напряженного графика, недосыпа или стресса. Однако, как отмечает клинический фармаколог и директор по экономике здравоохранения ГК «Р-Фарм» Александр Быков в интервью «Газете.Ru», хроническая усталость может быть одним из ранних признаков ревматоидного артрита (РА) — системного аутоиммунного заболевания, при котором собственная иммунная система начинает разрушать ткани организма, в первую очередь суставы, сообщает Lada.kz.
Ревматоидный артрит относится к системным заболеваниям, поражающим суставы и окружающие ткани. Болезнь затрагивает около 1% взрослого населения, при этом женщины страдают от РА примерно в три раза чаще мужчин.
Важно развенчать распространенный миф: РА — не исключительно «болезнь старости». Наиболее часто заболевание диагностируется у людей в возрасте 40–55 лет, когда они находятся на пике профессиональной и социальной активности.
По словам Быкова, работа иммунной системы организована в два основных этапа:
Врожденный иммунитет — первая линия обороны.
Здесь действуют фагоциты — клетки, способные поглощать и разрушать чужеродные агенты.
Параллельно активируются цитокины — сигнальные молекулы, которые передают «сигналы тревоги» другим клеткам иммунной системы.
Адаптивный иммунитет — более точная и специализированная реакция.
Формируются Т- и В-лимфоциты, которые «запоминают» конкретные патогены.
В-лимфоциты производят антитела, помогающие выявлять и маркировать врагов.
При РА иммунная система ошибочно «принимает» клетки суставов за чужеродные агенты и начинает атаковать их. Ключевым фактором в этом процессе является белок интерлейкин-6 (ИЛ-6), который обычно регулирует воспалительные процессы в организме.
В нормальных условиях ИЛ-6 помогает координировать защитные реакции организма, например, при инфекциях. Однако при РА его выработка выходит из-под контроля, что приводит к целому ряду разрушительных процессов:
Воспаление суставных тканей, вызывающее боль и ограничение подвижности.
Синтез С-реактивного белка в печени — основного маркера воспаления в крови.
Активность остеокластов, клеток, разрушающих костную ткань.
Формирование паннуса — воспалительной ткани, разрушающей хрящ.
Появление общих симптомов, таких как повышение температуры и постоянная усталость, которая может быть первым признаком заболевания.
Как объясняет Быков, именно избыток цитокинов в крови часто проявляется хронической усталостью, даже когда явных симптомов артрита ещё нет.
Лечение ревматоидного артрита строится по принципу постепенного усиления терапии: врач подбирает препараты в зависимости от активности болезни и реакции организма на лечение.
Особое внимание среди отечественных разработок заслуживает олокизумаб. Препарат отличается от аналогов тем, что:
Связывается не с рецепторами ИЛ-6, а с самим цитокином в крови и тканях.
Блокирует взаимодействие ИЛ-6 с клетками, останавливая каскад воспалительных реакций.
Позволяет добиться устойчивого контроля над воспалением, снижая риск разрушения суставов и улучшая качество жизни пациентов.
Полностью вылечить ревматоидный артрит пока невозможно. Тем не менее своевременное начало терапии позволяет:
значительно замедлить прогрессирование болезни,
уменьшить воспаление и боль,
сохранить функцию суставов,
улучшить качество жизни и социальную активность.
Эксперты подчеркивают: не стоит игнорировать хроническую усталость, особенно если она сопровождается дискомфортом в суставах, отёками или скованностью по утрам. Раннее обращение к ревматологу может стать ключом к эффективному контролю над заболеванием.
