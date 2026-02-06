Электромобиль Xiaomi в США, где его ввоз запрещен: как такое оказалось возможным

В социальных сетях Китая широко разошлись фотографии, сделанные на одной из американских магистралей. На снимках запечатлён электрический кроссовер Xiaomi YU7, спокойно движущийся по трассе I-5 с регистрационными номерами штата Иллинойс. Сам факт появления автомобиля этой марки в США вызвал удивление и множество вопросов, поскольку китайский автопроизводитель Xiaomi официально не представлен на американском рынке, а импорт его машин фактически невозможен, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото с сайта naavtotrasse.ru

Интерес к ситуации усилился тем, что автомобиль выглядел полностью легально зарегистрированным. Номерной знак не был временным или иностранным — он соответствовал стандартной системе регистрации штата Иллинойс, что сделало происходящее ещё более загадочным.

Почему автомобили Xiaomi не продаются в США

Появление китайского электромобиля на дорогах США кажется необычным прежде всего из-за существующих ограничений. В настоящее время поставки автомобилей Xiaomi в Соединённые Штаты блокируются сразу несколькими факторами.

Среди них — высокие заградительные пошлины на китайские автомобили, которые могут достигать фактически стопроцентного уровня. Кроме того, модели Xiaomi пока не соответствуют требованиям федеральных стандартов безопасности FMVSS, обязательных для допуска автомобилей на американский рынок.

Дополнительным препятствием стали правила, вступившие в силу в 2025 году. Они ограничивают импорт транспортных средств, которые имеют постоянное подключение к интернету и используют китайское программное обеспечение или электронные компоненты. Поскольку современные электромобили Xiaomi активно интегрированы с цифровыми сервисами и облачной инфраструктурой, это делает их официальные продажи в США практически невозможными.

Подсказка в номерном знаке

Разгадка ситуации появилась благодаря внимательному изучению регистрационного номера автомобиля. Иллинойс — штат, где расположена штаб-квартира американского производителя электромобилей Rivian. Эта компания, как и Xiaomi, занимается разработкой и выпуском электрических транспортных средств.

Особое внимание привлекла серия номерного знака. Комбинация цифр «132» относится к категории регистраций, которые в Иллинойсе выдаются автопроизводителям для тестовых и исследовательских автомобилей. Ранее подобные номера уже замечали на прототипах и испытательных машинах Rivian.

Эта деталь позволила предположить, что загадочный Xiaomi YU7 используется не частным владельцем, а автомобильной компанией в исследовательских целях.

Инженерный интерес, а не экспорт

В Rivian косвенно подтвердили эту версию, отвечая на запрос автомобильных журналистов. Представители компании отметили, что в мировой автопромышленности обычной практикой является изучение автомобилей конкурентов. Производители нередко приобретают машины других брендов, чтобы анализировать технологии, конструкцию и программные решения при разработке собственных моделей.

Ранее генеральный директор Rivian также упоминал, что компания владеет несколькими китайскими электромобилями, которые используются для внутренних испытаний и сравнительных исследований. Таким образом, появление Xiaomi YU7 на американской дороге, скорее всего, связано именно с инженерной работой и анализом рынка, а не с коммерческими поставками.

Планы Xiaomi за пределами США

Несмотря на растущий интерес к электромобилям Xiaomi, сама компания не рассматривает выход на американский рынок в ближайшей перспективе. По имеющейся информации, производитель не планирует поставки своих автомобилей в США ни напрямую, ни через соседние страны, включая Канаду.

Вместо этого Xiaomi сосредоточена на других регионах. Одним из ключевых направлений расширения может стать Европа, где китайский бренд рассчитывает начать активное продвижение своих электромобилей примерно к 2027 году. Этот рынок считается более доступным с точки зрения регулирования и инфраструктуры для электрического транспорта.