«Залипание» в телефоне во время еды ведет к перееданию и лишнему весу

Современные привычки заметно влияют на наше здоровье, и одной из них стало «залипание» в телефоне во время еды. На первый взгляд это кажется безобидной привычкой: листаем ленту новостей, проверяем уведомления или смотрим короткие видео. Но гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупреждает: такой стиль питания напрямую ведет к перееданию и набору лишнего веса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Почему пищеварение не виновато, а внимание — решающий фактор

Процесс переваривания пищи в организме запускается автоматически: желудочный сок вырабатывается, кишечник активно работает, независимо от того, чем занят человек за столом. Проблема кроется глубже — в когнитивной стороне питания.

«Здоровое пищевое поведение формируется не только через ощущение голода и насыщения, но и через внимание, память и эмоциональное восприятие», — объясняет эксперт Лаборатории «Гeмотест».

Когда внимание человека делится между смартфоном и едой, мозг оказывается перед задачей обработки двух потоков информации одновременно. Обычно выигрывает визуальный поток с экрана, а качество восприятия еды снижается.

Осознанное питание как ключ к контролю аппетита

Осознанное питание предполагает полное сосредоточение на вкусе, аромате, текстуре и даже на звуках, сопровождающих прием пищи. Эти сенсорные сигналы дают мозгу информацию о получении удовольствия и помогают распознать момент насыщения.

Если же внимание отвлечено экраном, человек ест автоматически, не замечая ни объема, ни качества пищи. Сигналы о насыщении от желудка приходят с задержкой, а эмоциональное удовлетворение от еды не формируется. Итог — привычка есть больше, чем нужно организму, что со временем неизбежно ведет к лишнему весу.

Перекусы под экраном: невидимый источник калорий

Особенно опасны короткие перекусы. Они предназначены для легкого утоления голода между основными приемами пищи, но часто превращаются в механический процесс. Когда человек параллельно прокручивает ленту новостей или смотрит видео, контроль за количеством и калорийностью съеденного теряется. Рука тянется за очередной порцией снеков, а мозг этого даже не замечает. Один такой «незаметный» перекус может содержать калории, сопоставимые с полноценным обедом.

Дети и гаджеты: формирование привычек на всю жизнь

Особую тревогу вызывает использование экранов во время еды детьми. Родители часто включают мультфильмы или игры на планшете, чтобы накормить малоежку. Сиюминутный эффект виден: ребенок, увлеченный контентом, ест, не отвлекаясь. Но в долгосрочной перспективе это формирует привычку есть под экран, что приводит к тем же проблемам, что и у взрослых: неосознанное переедание, игнорирование сигналов сытости и превращение еды в фон для других занятий.

Эмоциональная сторона питания и семейные ритуалы

Помимо физиологических и когнитивных аспектов, важно помнить о социальной и эмоциональной роли совместных приемов пищи. Семейные обеды и ужины — это не только питание, но и время для общения, обмена эмоциями и укрепления связей между членами семьи. Смартфоны за столом лишают этот ритуал смысла, что отражается и на психическом здоровье, и на формировании пищевых привычек.

Вывод: еда без экрана — инвестиция в здоровье

Сосредоточенность на еде, отказ от использования гаджетов за столом и создание привычки осознанного питания — не просто дань моде, а реальная стратегия защиты от переедания, лишнего веса и формирования здоровых пищевых привычек у детей и взрослых. Экран может ждать, а тело заслуживает внимания прямо сейчас.