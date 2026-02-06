18+
06.02.2026, 11:27

В Индии тигр растерзал полицейского

Новости Мира 0 370

В северо-восточной части Индии произошел трагический случай, вновь напомнивший о сложных отношениях между человеком и дикой природой. В штате Аруначал-Прадеш тигр напал на сотрудника полиции, что вызвало обеспокоенность местных жителей и властей. О происшествии сообщило издание The Hindu, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: shedevrum.ai
Фото: shedevrum.ai

Нападение на лесной дороге

Жертвой нападения стал полицейский Чиксенг Манпанг. По имеющейся информации, мужчина возвращался домой после службы и ехал на мотоцикле по дороге, проходящей через лесной массив. Именно на этом участке на него внезапно напал тигр.

Очевидцы рассказали, что хищник сбил полицейского с мотоцикла и утащил его вглубь леса. Инцидент произошел настолько быстро, что окружающие не смогли вмешаться и помочь пострадавшему.

Позднее поисковая группа обнаружила мужчину среди деревьев, однако к тому моменту он уже погиб.

Район повышенной опасности

Как сообщили сотрудники лесного хозяйства, ситуация в районе Маюдии вызывает тревогу уже не первый месяц. По их данным, на территории рядом с лесным коридором, через который проходит дорога Роинг-Анини, регулярно замечают двух тигров. Этот участок считается особенно рискованным, поскольку дорога пересекает густой лес, являющийся естественной средой обитания хищников.

Специалисты отмечают, что подобные коридоры используются дикими животными для перемещения между лесными массивами. Когда транспортные пути людей пересекаются с такими маршрутами, вероятность опасных встреч значительно возрастает.

Реакция властей и меры безопасности

После трагедии местные власти выпустили официальное предупреждение для жителей. Людям рекомендовано избегать передвижения по опасному участку дороги пешком, а также на мотоциклах и других двухколесных транспортных средствах, особенно в одиночку.

Одновременно к работе привлекли специалистов по охране дикой природы. Им поручено найти тигров, отловить их и переместить в безопасную зону, чтобы снизить угрозу для населения и предотвратить новые инциденты.

