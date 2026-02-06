18+
06.02.2026, 12:53

Переехавшая жить в Сочи россиянка описала город одним словом

Новости Мира

Переехавшая на курорт Краснодарского края россиянка открыто рассказала о том, что жизнь в Сочи далека от идиллических туристических фотографий. Своими впечатлениями с тревел-блогером Еленой Лисейкиной она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен», отметив, что город воспринимается ею как «тупик», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Boligolov Andrew / Shutterstock / FOTODOM
Фото: Boligolov Andrew / Shutterstock / FOTODOM

Однообразие дорог и риск обрывов связи с миром

Жительница Сочи подчеркнула, что городской транспорт сильно ограничен: в муниципалитет ведет лишь одна дорога, что делает любые пробки неразрешимыми и создает постоянное напряжение для жителей. Кроме того, по словам россиянки, регулярные сели и другие чрезвычайные ситуации способны полностью изолировать город от внешнего мира, оставляя его жителей фактически в ловушке между горами и морем.

Влажность и климатические особенности

Особое внимание она уделила климату: дожди способны буквально превращать городские улицы в реки, а высокая влажность ощущается практически круглый год. Эта природная особенность влияет не только на комфорт жителей, но и на жилищные условия: даже в новых квартирах с современным ремонтом часто появляется плесень.

«Это не потому, что хозяева плохо убираются, а просто особенность климата», — отметила блогер.

Туристическая сезонность и контраст жизни

Еще одним фактором, который мешает спокойной жизни, россиянка считает сезонность. Летом Сочи буквально переполнен туристами, улицы становятся многолюдными, шумными и неспокойными. А осенью и зимой город возвращается к тишине, но это спокойствие резко контрастирует с летним хаосом, создавая впечатление, что каждый сезон — это жизнь в совершенно другом городе.

«Ты успеваешь привыкнуть к спокойствию и воспринимать его как норму, потом несколько месяцев живешь в совершенно другом городе», — добавила жительница курорта.

Реалии сочинской жизни: опасность даже для детей

Ранее СМИ уже освещали опасные стороны жизни на курорте: в одном из сочинских сел местные дети ежедневно рискуют жизнью, переходя через аварийный подвесной мост через горную реку Мзымту, чтобы добраться до школы. Эти факты только усиливают впечатление, что за внешней туристической привлекательностью города скрываются серьезные проблемы инфраструктуры и безопасности.

