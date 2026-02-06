18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.02.2026, 13:25

В центре Москвы неизвестный открыл огонь по генералу Минобороны России

Новости Мира 0 521

В Москве произошло чрезвычайно опасное и резонансное происшествие: неизвестное лицо открыло огонь по высокопоставленному сотруднику Министерства обороны России, генерал-лейтенанту Владимиру Алексееву. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко, нападение произошло утром 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе, передает Lada.kz. 

© Фото : Минобороны России
© Фото : Минобороны России

Дерзкое нападение в столице

По предварительным данным, злоумышленник произвел несколько выстрелов, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший был немедленно госпитализирован в одну из столичных больниц для оказания экстренной медицинской помощи. Состояние генерала оценивается как стабильное, однако детали о характере полученных ранений пока не разглашаются.

Следственные действия и розыск стрелка

На месте происшествия сразу же начали работать следователи и криминалисты. Ведется тщательное изучение записей с камер видеонаблюдения, расположенных в районе инцидента, а также опрос свидетелей, которые могли видеть или слышать что-либо важное в момент нападения. Следственные органы подчеркивают, что поиск стрелка ведется в активном режиме, и любая информация, способная помочь в его задержании, крайне важна для расследования.

Возбуждение уголовного дела

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия. Дело находится под строгим контролем столичной прокуратуры, что подчеркивает высокую общественную и государственную значимость произошедшего.

Специалисты отмечают, что нападение на генерала такого ранга — крайне редкий и беспрецедентный случай, который требует комплексного подхода к расследованию. Применяются все возможные меры, чтобы установить личность стрелка и мотивы преступления, а также исключить возможность повторных нападений на сотрудников военного ведомства.

Реакция общества и властей

Инцидент вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. Эксперты отмечают, что покушение на высокопоставленного военного официально квалифицируется как акт повышенной общественной опасности, а внимание правоохранительных органов к делу будет максимально жестким.

Министерство обороны уже выразило поддержку генералу и подчеркнуло важность быстрого и полного расследования инцидента. Представители ведомства также заявили о необходимости усиления мер безопасности для всех сотрудников высокого ранга, особенно тех, кто несет ответственность за стратегические направления деятельности вооруженных сил.

4
5
0
