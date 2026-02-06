Как по внешнему виду определить алкоголика, рассказал врач

Попытки распознать алкогольную зависимость исключительно по внешности могут быть ошибочными и привести к стигматизации, но при этом существуют определённые маркеры, которые иногда указывают на развитие хронического алкоголизма. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр и нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев, сообщает Lada.kz.
По его словам, хроническая алкогольная интоксикация оставляет на человеке заметные следы. На ранних стадиях они могут быть едва заметны, особенно у социально адаптированных алкоголиков, которые сохраняют работу, ухаживают за собой и выполняют привычные социальные функции.
С течением времени у человека, злоупотребляющего алкоголем, могут проявляться определённые внешние и физические признаки. Среди них врач выделяет хроническую отечность лица, особенно заметную по утрам, изменения кожи — сухость, тусклый цвет, склонность к покраснению, а также дрожание пальцев рук (тремор).
Кроме того, возможны колебания веса, постоянная усталость, нарушения сна, дневная вялость. Часто наблюдаются и изменения эмоционального состояния: резкие перепады настроения, раздражительность, тревожность.
Исаев подчёркивает, что эти признаки не являются специфическими и могут быть вызваны целым рядом факторов: гормональными нарушениями, стрессом, депрессией или соматическими заболеваниями.
Врач отмечает, что в клинической практике диагноз «алкоголизм» никогда не ставится только по внешнему виду. Для постановки диагноза учитываются совокупные критерии: утрата контроля над употреблением, рост толерантности к алкоголю, психологическая тяга к спиртному, а также использование алкоголя как основного способа регулировать эмоциональное состояние, несмотря на последствия.
«Важно понимать, что ни один из внешних признаков, которые я описал, не является специфическим. Поэтому пытаться «ставить диагнозы» только по речи и внешнему виду крайне опасно и некорректно», — заключил Руслан Исаев.
