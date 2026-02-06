Как по внешнему виду определить алкоголика, рассказал врач

Попытки распознать алкогольную зависимость исключительно по внешности могут быть ошибочными и привести к стигматизации, но при этом существуют определённые маркеры, которые иногда указывают на развитие хронического алкоголизма. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр и нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев, сообщает Lada.kz.

Фото: Shutterstock

По его словам, хроническая алкогольная интоксикация оставляет на человеке заметные следы. На ранних стадиях они могут быть едва заметны, особенно у социально адаптированных алкоголиков, которые сохраняют работу, ухаживают за собой и выполняют привычные социальные функции.

Хроническая отечность, тремор и эмоциональная нестабильность

С течением времени у человека, злоупотребляющего алкоголем, могут проявляться определённые внешние и физические признаки. Среди них врач выделяет хроническую отечность лица, особенно заметную по утрам, изменения кожи — сухость, тусклый цвет, склонность к покраснению, а также дрожание пальцев рук (тремор).

Кроме того, возможны колебания веса, постоянная усталость, нарушения сна, дневная вялость. Часто наблюдаются и изменения эмоционального состояния: резкие перепады настроения, раздражительность, тревожность.

Исаев подчёркивает, что эти признаки не являются специфическими и могут быть вызваны целым рядом факторов: гормональными нарушениями, стрессом, депрессией или соматическими заболеваниями.

Диагноз ставится только по комплексной оценке

Врач отмечает, что в клинической практике диагноз «алкоголизм» никогда не ставится только по внешнему виду. Для постановки диагноза учитываются совокупные критерии: утрата контроля над употреблением, рост толерантности к алкоголю, психологическая тяга к спиртному, а также использование алкоголя как основного способа регулировать эмоциональное состояние, несмотря на последствия.