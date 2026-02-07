«Отсекали на заказ». В Петербурге продавали органы и кости умерших людей

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы раскрыли шокирующую криминальную схему, связанную с незаконной торговлей частями тел умерших. В центре скандала оказались заведующий моргом Александровской больницы и предприниматель, руководивший школой для бальзамировщиков и танатопрактиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Схема работы и разоблачение

Следственный комитет России сообщил о задержании двух фигурантов: заведующего патологоанатомическим отделением Андрея Кавецкого и предпринимателя Станислава Маслова. По данным следствия, Кавецкий на протяжении длительного времени помогал коммерческой организации Маслова получать части тел умерших.

Санитары морга по указанию заведующего «отсекали и передавали» нужные части тел.

Предприниматель получал «образцы» для обучения студентов своей компании AnabiosS.

Взамен Кавецкий получал регулярные взятки, минимум по 500 тысяч рублей.

Сотрудники Следственного комитета и полиции провели обыски на местах работы фигурантов, изъяли части тел и другие доказательства преступной деятельности.

Цель использования биоматериалов

Маслов использовал полученные части тел для своей сети школ, которые готовили специалистов в области бальзамирования и танатопрактики. Программа обучения включала:

Тренировки по похоронному гриму.

Практические занятия по «травматической реставрации и костной пластике».

Восстановление черепа, скульптурная лепка и пересадка кожных лоскутов на настоящих человеческих головах.

По документам, все тела должны были быть кремированы. Однако на практике родственники умерших не появлялись, и части тел использовались для обучения.

Выбор жертв и подмена тел

Оперативники установили, что чаще всего биоматериалы поступали от граждан с асоциальным образом жизни, у которых не было близких родственников.

Чтобы избежать подозрений со стороны родственников, в морге иногда подменялись тела, что позволяло руководству учреждения продолжать противоправную деятельность незамеченной.

Подкуп и уголовные дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям:

Превышение должностных полномочий.

Получение взятки.

Подстрекательство к превышению полномочий.

Дача взятки.

Маслову уже предъявлены обвинения, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 апреля. Прокуратура Санкт-Петербурга взяла расследование под контроль.

Маслов и сеть школ AnabiosS

Станислав Маслов — выпускник военно-медицинской академии, владелец сети образовательных учреждений для специалистов по похоронному делу и бальзамированию.

Главный филиал находится на улице Шпалерной в Петербурге.

Ученики могли обучаться не только основам бальзамирования, но и сложным манипуляциям с человеческими останками.

Компания позиционировалась как «школа для профессионалов» с акцентом на восстановление тел и черепов для похоронной эстетики.

Реакция правоохранительных органов

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что руководство учреждения «за деньги оказывало содействие в незаконном вывозе частей тел умерших». Полученные биоматериалы использовались коммерческими организациями в стоматологии, хирургии и косметологии.

Следствие ведется активно, сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку, чтобы установить полный масштаб преступной деятельности и привлечь всех участников к ответственности.