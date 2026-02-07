Массовая ненависть к Ларисе Долиной: психолог объяснила причины

Публика активно осудила певицу Ларису Долину после судебного спора о квартире. Массовый негатив в её адрес объясняется не только конкретной ситуацией, но и психологическими механизмами, которые приводят к массовому хейту, рассказала «Газете.Ru» кандидат психологических наук Светлана Гришаева, доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ, сообщает Lada.kz.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Судебное решение как катализатор недовольства

Ситуация начала набирать обороты после того, как суд решил оставить спорную квартиру за Долиной, в то время как добросовестная покупательница осталась и без денег, и без недвижимости. По словам Гришаевой, именно этот момент стал точкой, когда критика превратилась в массовое осуждение.

«Люди не жалели её как жертву, а начали обвинять, когда стало понятно, что решение суда оказалось в пользу известной личности, а пострадавшая осталась без компенсации», — пояснила психолог.

Психологические причины массового хейта

Эксперт выделяет несколько ключевых факторов, влияющих на негативное отношение к знаменитости:

Классовая зависть и чувство несправедливости:

«Известным людям разрешается больше, чем обычным, и это вызывает чувство обиды и недовольства», — отмечает Гришаева.

Зависть к успеху:

Когда человек с высокими ресурсами и общественным статусом оказывается «не без греха», это вызывает у окружающих усиленное недовольство. «Не просто такой же, как все, а даже хуже, поскольку у него есть больше возможностей», — поясняет психолог.

Повышение самооценки через критику:

Хейт позволяет обесценить прежние заслуги известного человека и почувствовать собственное превосходство.

Эффект толпы:

«Люди склонны поддерживать популярный тренд — особенно если личная ответственность минимальна», — добавляет эксперт. Массовое осуждение становится социально «легитимным» способом выражения недовольства.

Пиар-составляющая хейта:

Подобно басне Крылова: «Эх, Моська, знать она сильна, что лает на слона», — осуждение знаменитости повышает чувство собственной значимости и создаёт иллюзию причастности к «сильным мира сего».

Хейт как способ выразить личный негатив

Гришаева подчеркивает, что любой массовый хейт запускает цепную реакцию: он позволяет людям выплеснуть внутренний негатив, разочарование или боль от несбывшихся ожиданий, не беря на себя персональной ответственности за свои действия.