Врач раскрыл помогающие сделать кофе полезнее маленькие хитрости

Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Для многих утро начинается именно с чашки ароматного эспрессо или латте. Но не все знают, что привычный напиток можно превратить в настоящий «плюс» для здоровья. Терапевт, главный врач и руководитель сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик поделился простыми, но эффективными способами, которые делают кофе более полезным для организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: freepik

Маленькие хитрости для здоровья желудка и обмена веществ

По словам Дмитрия Демидика, существует несколько ингредиентов, которые способны минимизировать негативное воздействие кофе и одновременно усилить его полезные свойства:

Кардамон . Этот ароматный пряный ингредиент снижает раздражающее действие кофе на желудочно-кишечный тракт, что особенно актуально для людей с чувствительным ЖКТ.

Корица. Добавление небольшого количества корицы помогает улучшить чувствительность организма к инсулину, что важно для поддержания нормального уровня сахара в крови.

Также врач подчеркнул важность простого, но часто забываемого совета: после употребления кофе полезно выпить стакан воды. Это помогает избежать обезвоживания и поддерживает нормальную работу почек.

Когда и сколько кофе безопасно пить

Врач дал рекомендации по оптимальному времени и количеству кофе, чтобы напиток приносил пользу, а не вред:

После еды . Пить кофе лучше после приема пищи, чтобы снизить нагрузку на желудок и минимизировать раздражение слизистой.

Не позднее шести часов до сна . Кофеин может нарушать сон, поэтому важно ограничивать употребление кофе во второй половине дня.

Оптимальная доза — до трех чашек эспрессо в день. Такая порция считается безопасной и не вызывает чрезмерного возбуждения нервной системы.

По словам Демидика, предпочтение стоит отдавать кофе сорта арабика средней обжарки, так как он содержит меньше кислот и горечи по сравнению с более темными сортами.

Чего стоит избегать в кофе

Несмотря на желание улучшить вкус напитка, терапевт советует быть осторожными с добавками:

Сахар . Может усиливать нагрузку на обмен веществ и способствовать набору лишнего веса.

Сливки и молоко. Жирные добавки ухудшают метаболические процессы и могут свести на нет пользу от кофе.

Идеальный вариант — пить кофе без лишних добавок или использовать натуральные специи, которые поддерживают здоровье.

Итог: простой путь к полезному кофе

Следуя этим простым рекомендациям, чашка кофе может стать не только вкусным, но и полезным ритуалом:

Добавляйте кардамон или корицу.

Пейте кофе после еды и не позднее, чем за шесть часов до сна.

Контролируйте дозу — до трех чашек эспрессо в день.

Откажитесь от сахара, сливок и молока.

Не забывайте о воде после кофе.

Такой подход помогает сохранить здоровье ЖКТ, поддерживать обмен веществ и наслаждаться любимым напитком без вреда для организма.