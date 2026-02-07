Врач раскрыл помогающие сделать кофе полезнее маленькие хитрости

Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Для многих утро начинается именно с чашки ароматного эспрессо или латте. Но не все знают, что привычный напиток можно превратить в настоящий «плюс» для здоровья. Терапевт, главный врач и руководитель сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик поделился простыми, но эффективными способами, которые делают кофе более полезным для организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
По словам Дмитрия Демидика, существует несколько ингредиентов, которые способны минимизировать негативное воздействие кофе и одновременно усилить его полезные свойства:
Кардамон. Этот ароматный пряный ингредиент снижает раздражающее действие кофе на желудочно-кишечный тракт, что особенно актуально для людей с чувствительным ЖКТ.
Корица. Добавление небольшого количества корицы помогает улучшить чувствительность организма к инсулину, что важно для поддержания нормального уровня сахара в крови.
Также врач подчеркнул важность простого, но часто забываемого совета: после употребления кофе полезно выпить стакан воды. Это помогает избежать обезвоживания и поддерживает нормальную работу почек.
Врач дал рекомендации по оптимальному времени и количеству кофе, чтобы напиток приносил пользу, а не вред:
После еды. Пить кофе лучше после приема пищи, чтобы снизить нагрузку на желудок и минимизировать раздражение слизистой.
Не позднее шести часов до сна. Кофеин может нарушать сон, поэтому важно ограничивать употребление кофе во второй половине дня.
Оптимальная доза — до трех чашек эспрессо в день. Такая порция считается безопасной и не вызывает чрезмерного возбуждения нервной системы.
По словам Демидика, предпочтение стоит отдавать кофе сорта арабика средней обжарки, так как он содержит меньше кислот и горечи по сравнению с более темными сортами.
Несмотря на желание улучшить вкус напитка, терапевт советует быть осторожными с добавками:
Сахар. Может усиливать нагрузку на обмен веществ и способствовать набору лишнего веса.
Сливки и молоко. Жирные добавки ухудшают метаболические процессы и могут свести на нет пользу от кофе.
Идеальный вариант — пить кофе без лишних добавок или использовать натуральные специи, которые поддерживают здоровье.
Следуя этим простым рекомендациям, чашка кофе может стать не только вкусным, но и полезным ритуалом:
Добавляйте кардамон или корицу.
Пейте кофе после еды и не позднее, чем за шесть часов до сна.
Контролируйте дозу — до трех чашек эспрессо в день.
Откажитесь от сахара, сливок и молока.
Не забывайте о воде после кофе.
Такой подход помогает сохранить здоровье ЖКТ, поддерживать обмен веществ и наслаждаться любимым напитком без вреда для организма.
