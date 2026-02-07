18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.63
583.22
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.02.2026, 15:10

Врач раскрыл помогающие сделать кофе полезнее маленькие хитрости

Новости Мира 0 487

Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Для многих утро начинается именно с чашки ароматного эспрессо или латте. Но не все знают, что привычный напиток можно превратить в настоящий «плюс» для здоровья. Терапевт, главный врач и руководитель сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик поделился простыми, но эффективными способами, которые делают кофе более полезным для организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Маленькие хитрости для здоровья желудка и обмена веществ

По словам Дмитрия Демидика, существует несколько ингредиентов, которые способны минимизировать негативное воздействие кофе и одновременно усилить его полезные свойства:

  • Кардамон. Этот ароматный пряный ингредиент снижает раздражающее действие кофе на желудочно-кишечный тракт, что особенно актуально для людей с чувствительным ЖКТ.

  • Корица. Добавление небольшого количества корицы помогает улучшить чувствительность организма к инсулину, что важно для поддержания нормального уровня сахара в крови.

Также врач подчеркнул важность простого, но часто забываемого совета: после употребления кофе полезно выпить стакан воды. Это помогает избежать обезвоживания и поддерживает нормальную работу почек.

Когда и сколько кофе безопасно пить

Врач дал рекомендации по оптимальному времени и количеству кофе, чтобы напиток приносил пользу, а не вред:

  • После еды. Пить кофе лучше после приема пищи, чтобы снизить нагрузку на желудок и минимизировать раздражение слизистой.

  • Не позднее шести часов до сна. Кофеин может нарушать сон, поэтому важно ограничивать употребление кофе во второй половине дня.

  • Оптимальная доза — до трех чашек эспрессо в день. Такая порция считается безопасной и не вызывает чрезмерного возбуждения нервной системы.

По словам Демидика, предпочтение стоит отдавать кофе сорта арабика средней обжарки, так как он содержит меньше кислот и горечи по сравнению с более темными сортами.

Чего стоит избегать в кофе

Несмотря на желание улучшить вкус напитка, терапевт советует быть осторожными с добавками:

  • Сахар. Может усиливать нагрузку на обмен веществ и способствовать набору лишнего веса.

  • Сливки и молоко. Жирные добавки ухудшают метаболические процессы и могут свести на нет пользу от кофе.

Идеальный вариант — пить кофе без лишних добавок или использовать натуральные специи, которые поддерживают здоровье.

Итог: простой путь к полезному кофе

Следуя этим простым рекомендациям, чашка кофе может стать не только вкусным, но и полезным ритуалом:

  • Добавляйте кардамон или корицу.

  • Пейте кофе после еды и не позднее, чем за шесть часов до сна.

  • Контролируйте дозу — до трех чашек эспрессо в день.

  • Откажитесь от сахара, сливок и молока.

  • Не забывайте о воде после кофе.

Такой подход помогает сохранить здоровье ЖКТ, поддерживать обмен веществ и наслаждаться любимым напитком без вреда для организма.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
Банковские карты казахстанцев могут быть заморожены по требованию государстваНовости Казахстана
08.01.2026, 16:30 0
Сколько денег безопасно держать на банковской карте: важная информация для казахстанцевНовости Казахстана
10.01.2026, 14:28 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь