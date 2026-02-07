18+
07.02.2026, 17:34

Прапраправнук Пушкина скончался в день смерти поэта

Новости Мира 0 422

Вячеслав Александрович Гуцко, прапраправнук великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, скончался на 88-м году жизни. Информацию о его смерти сообщило РИА Новости со ссылкой на Государственный музей имени Пушкина, сообщает Lada.kz. 

Фото: Государственный музей А.С. Пушкина
Фото: Государственный музей А.С. Пушкина

«Ушел из жизни Вячеслав Александрович Гуцко — прапраправнук Александра Сергеевича Пушкина», — говорится в официальном сообщении музея.

Представитель пятого поколения Пушкиных

Вячеслав Гуцко являлся представителем пятого поколения потомков поэта. Его жизненный путь сочетал научно-техническую деятельность и глубокую связь с культурным наследием семьи Пушкина:

  • Более 50 лет он проработал в конструкторском бюро транспортно-химического машиностроения на заводе имени Лихачева.

  • Долгие годы был близким другом и постоянным партнером Государственного музея имени Пушкина, активно участвуя в мероприятиях, посвящённых памяти поэта.

Судьбоносное совпадение дат

По информации музея, Вячеслава Александровича не стало 29 января 2026 года. Это событие приобрело особый символический смысл, поскольку по старому стилю в этот же день ушёл из жизни сам Александр Сергеевич Пушкин.

ГМИИ имени Пушкина выразил глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Гуцко, подчеркнув значимость его роли в сохранении наследия поэта.

Память и чествование потомков

В 2019 году Вячеславу Гуцко исполнилось 80 лет. В этот день его чествовали на традиционной встрече потомков Пушкина вместе с Натальей Глебовной Гончаровой и Михаилом Георгиевичем Галиным. Мероприятие проходило в мемориальной квартире поэта на Арбате, которая является центром культурных встреч, посвящённых Пушкину.

Кроме того, 2 марта — в день свадьбы Пушкина с Натальей Гончаровой по новому стилю — традиционно проводится встреча потомков поэта в рамках фестиваля «Москва. Пушкин. Февральские вечера», где продолжается память о семье и творческом наследии великого поэта.

