Неизвестный с ножом напал на студентов в общежитии университета в Уфе: два человека тяжело ранены

В Уфе неизвестный с ножом совершил нападение на студентов в одном из университетских общежитий. В результате инцидента пострадали как студенты, так и сотрудники правоохранительных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.
По данным официальных источников, нападение произошло в общежитии Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), расположенном на улице Репина, 6. Неизвестный ворвался в здание и атаковал студентов, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть человек. Среди них — четыре студента и два полицейских. Пострадавших госпитализировали.
Сотрудники полиции быстро задержали подозреваемого. Им оказался 15-летний подросток, местный житель. При задержании он оказал сопротивление, в ходе чего двое полицейских получили ножевые ранения. Кроме того, сам подросток получил телесные повреждения и в настоящее время находится в медицинском учреждении.
Следственный комитет РФ по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту:
покушения на убийство двух и более лиц;
посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
В ведомстве уточнили, что расследование продолжается, все детали и обстоятельства происшествия уточняются.
Общежитие, где произошло нападение, является частью БГМУ. По информации СМИ, в этом общежитии проживают в том числе иностранные студенты.
РБК направил запросы в следующие органы для получения комментариев и официальных разъяснений:
Следственный комитет РФ;
Росгвардию;
Минздрав Башкирии;
Башкирский государственный медицинский университет.
