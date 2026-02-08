18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
07.02.2026, 19:34

Неизвестный с ножом напал на студентов в общежитии университета в Уфе: два человека тяжело ранены

Новости Мира 0 390

В Уфе неизвестный с ножом совершил нападение на студентов в одном из университетских общежитий. В результате инцидента пострадали как студенты, так и сотрудники правоохранительных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: ufa_rb / Telegram
Фото: ufa_rb / Telegram

Что произошло

По данным официальных источников, нападение произошло в общежитии Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), расположенном на улице Репина, 6. Неизвестный ворвался в здание и атаковал студентов, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть человек. Среди них — четыре студента и два полицейских. Пострадавших госпитализировали.

Задержание нападавшего

Сотрудники полиции быстро задержали подозреваемого. Им оказался 15-летний подросток, местный житель. При задержании он оказал сопротивление, в ходе чего двое полицейских получили ножевые ранения. Кроме того, сам подросток получил телесные повреждения и в настоящее время находится в медицинском учреждении.

Следственные действия

Следственный комитет РФ по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту:

  • покушения на убийство двух и более лиц;

  • посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В ведомстве уточнили, что расследование продолжается, все детали и обстоятельства происшествия уточняются.

Информация о месте инцидента

Общежитие, где произошло нападение, является частью БГМУ. По информации СМИ, в этом общежитии проживают в том числе иностранные студенты.

Реакция властей и запросы СМИ

РБК направил запросы в следующие органы для получения комментариев и официальных разъяснений:

  • Следственный комитет РФ;

  • Росгвардию;

  • Минздрав Башкирии;

  • Башкирский государственный медицинский университет.

