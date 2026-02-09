Оранжевый iPhone неожиданно стал символом богатства

В Китае необычный цвет новой модели iPhone вызвал настоящий ажиотаж среди покупателей и пользователей социальных сетей. Оранжевая версия iPhone 17 быстро превратилась в модный тренд и неожиданно повлияла не только на рынок смартфонов, но и на стоимость акций компании Apple, сообщает Lada.kz со ссылкой на Financial Times.

Фото: tech.yahoo.com

Цвет, который стал трендом

Особое внимание китайских покупателей привлекла именно оранжевая версия iPhone 17. Пользователи интернета активно обсуждают устройство и даже дали ему неофициальное название — «оранжевый Hermès».

Такое сравнение связано с тем, что оттенок смартфона напоминает фирменную цветовую гамму французского люксового бренда Hermès, который в Китае традиционно ассоциируется с престижем, достатком и высоким социальным положением.

В результате смартфон стал восприниматься не просто как технологическое устройство, а как статусный аксессуар, подчеркивающий уровень благосостояния владельца.

Игра слов и культурный контекст

Популярность цвета усилила и языковая ассоциация, понятная китайской аудитории. В китайском языке слова «оранжевый» и «успех» звучат похоже, что придало новинке дополнительный символический смысл.

В социальных сетях начали распространяться шутливые пожелания и комментарии, например:

«Пусть все ваши желания станут оранжевыми»,

«Пусть оранжевый придет сразу».

Такие фразы быстро превратились в своеобразный интернет-мем, усилив интерес к устройству.

Влияние на рынок и акции Apple

Высокий спрос на новую модель смартфона в Китае отразился и на финансовых показателях компании. По данным Financial Times, интерес к устройству стал одним из факторов роста стоимости акций Apple.

За последнюю неделю бумаги компании подорожали примерно на 7%, что произошло на фоне снижения котировок ряда других крупных технологических корпораций на фондовом рынке.

Китайский рынок как драйвер продаж

Ситуация вокруг оранжевого iPhone вновь показала, насколько важным для Apple остается китайский рынок. Реакция потребителей продемонстрировала, что дизайн, цветовые решения и культурные ассоциации могут играть не меньшую роль, чем технические характеристики устройства.

История с «оранжевым Hermès» стала примером того, как сочетание маркетинга, моды и культурных особенностей способно превратить обычную цветовую версию смартфона в полноценный потребительский феномен.