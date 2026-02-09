18+
09.02.2026, 07:56

Линдси Вонн госпитализирована после тяжелого падения на Олимпиаде-2026

Новости Мира 0 521

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира и одна из самых известных горнолыжниц современности, 41-летняя Линдси Вонн, была госпитализирована после падения на Олимпийских играх-2026. По данным sportarena.kz, спортсменка получила серьезную травму ноги, которая потребовала хирургического вмешательства, сообщает Lada.kz. 

Фото: instagram.com/fisalpine
Фото: instagram.com/fisalpine

Травма и первая помощь на месте

Как сообщает Sky Sports, падение произошло прямо на трассе в Кортине, где Вонн выступала на соревнованиях по горнолыжному спорту. По предварительным данным, спортсменка зацепилась за флаг во время спуска, что вызвало вращение в воздухе и последующее падение.

Сразу после инцидента Вонн доставили в больницу имени Кодивилла в Кортине. Там врачи провели первичное обследование и диагностировали перелом, после чего было принято решение о транспортировке спортсменки в более специализированное учреждение.

Операция и медицинское вмешательство

Линдси Вонн была переведена в госпиталь Тревизо, где ей провели операцию по стабилизации перелома. Хирурги также выявили ряд сопутствующих повреждений:

  • разрыв передней крестообразной связки;

  • ушиб кости;

  • разрывы мениска левой ноги.

Операция прошла успешно, однако врачи отмечают, что восстановительный период потребует значительного времени, учитывая серьезность травмы и возраст спортсменки.

Травмы в истории Вонн

Следует отметить, что падение на Олимпиаде не стало первым серьезным инцидентом для Линдси Вонн в этом сезоне. В конце января она также упала на этапе Кубка мира в супергигантском слаломе в Кран-Монтане, Швейцария, выступая с уже порванной крестообразной связкой колена.

Несмотря на многочисленные травмы за карьеру, Вонн продолжала выступления, демонстрируя стойкость и профессионализм, за что любители спорта ценят её по всему миру.

Последствия для Олимпиады-2026

Травма Линдси Вонн стала одним из самых обсуждаемых событий Олимпийских игр-2026. Её падение напомнило о высоких рисках горнолыжного спорта и вызвало активное обсуждение безопасности трасс и подготовки спортсменов.

Врачи и тренеры пока не комментируют точные сроки восстановления, однако ясно, что возвращение Вонн к полноценным соревнованиям потребует не менее нескольких месяцев реабилитации.

