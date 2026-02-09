Линдси Вонн госпитализирована после тяжелого падения на Олимпиаде-2026

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира и одна из самых известных горнолыжниц современности, 41-летняя Линдси Вонн, была госпитализирована после падения на Олимпийских играх-2026. По данным sportarena.kz, спортсменка получила серьезную травму ноги, которая потребовала хирургического вмешательства, сообщает Lada.kz.
Как сообщает Sky Sports, падение произошло прямо на трассе в Кортине, где Вонн выступала на соревнованиях по горнолыжному спорту. По предварительным данным, спортсменка зацепилась за флаг во время спуска, что вызвало вращение в воздухе и последующее падение.
Сразу после инцидента Вонн доставили в больницу имени Кодивилла в Кортине. Там врачи провели первичное обследование и диагностировали перелом, после чего было принято решение о транспортировке спортсменки в более специализированное учреждение.
Линдси Вонн была переведена в госпиталь Тревизо, где ей провели операцию по стабилизации перелома. Хирурги также выявили ряд сопутствующих повреждений:
разрыв передней крестообразной связки;
ушиб кости;
разрывы мениска левой ноги.
Операция прошла успешно, однако врачи отмечают, что восстановительный период потребует значительного времени, учитывая серьезность травмы и возраст спортсменки.
Следует отметить, что падение на Олимпиаде не стало первым серьезным инцидентом для Линдси Вонн в этом сезоне. В конце января она также упала на этапе Кубка мира в супергигантском слаломе в Кран-Монтане, Швейцария, выступая с уже порванной крестообразной связкой колена.
Несмотря на многочисленные травмы за карьеру, Вонн продолжала выступления, демонстрируя стойкость и профессионализм, за что любители спорта ценят её по всему миру.
Травма Линдси Вонн стала одним из самых обсуждаемых событий Олимпийских игр-2026. Её падение напомнило о высоких рисках горнолыжного спорта и вызвало активное обсуждение безопасности трасс и подготовки спортсменов.
Врачи и тренеры пока не комментируют точные сроки восстановления, однако ясно, что возвращение Вонн к полноценным соревнованиям потребует не менее нескольких месяцев реабилитации.
Комментарии0 комментарий(ев)