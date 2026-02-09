18+
09.02.2026, 08:05

Илон Маск обещает первые города за пределами Земли: Луна и Марс становятся реальностью

Новости Мира

Американский предприниматель Илон Маск, основатель компании SpaceX, заявил о грандиозных планах по строительству первых человеческих городов за пределами Земли. По его словам, ближайшие десятилетия станут эпохой освоения Луны и Марса, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: binance.com
Фото: binance.com

Луна — приоритет ближайшего десятилетия

Маск подчеркнул, что SpaceX сосредоточит усилия сначала на создании «саморазвивающегося» города на Луне. По его прогнозам, строительство может быть завершено менее чем за десять лет.

«Для тех, кто не в курсе: мы уже сместили акцент на создание города на Луне, который будет развиваться самостоятельно. Это реально достижимо в ближайшие годы», — написал Маск в своей публикации в соцсети X.

Особое преимущество Луны заключается в возможности частых запусков: ракеты смогут стартовать каждые десять дней, а перелет займет всего два дня. Это позволит ускорить строительство и масштабировать населенный пункт сравнительно быстро.

Марс — долгосрочная миссия человечества

Строительство города на Красной планете Маск планирует начать примерно через пять–семь лет после запуска лунной программы. Путь до Марса, по его словам, потребует шести месяцев путешествия и возможен только в особые «периоды сближения планет», которые происходят каждые 26 месяцев.

По оценкам Маска, создание полноценного марсианского города займет более 20 лет, что делает этот проект многопоколенческой миссией.

SpaceX: от стартапа до лидера космических технологий

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском в 2002 году, уже более двух десятилетий занимается производством космической техники и развитием коммерческих космических полетов. В последние годы компания демонстрирует амбиции не просто по освоению орбиты Земли, но и по строительству постоянной инфраструктуры на других небесных телах.

