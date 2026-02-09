Иран приговорил лауреата Нобелевской премии Наргес Мохаммади к тюремному сроку

Иран вынес новый приговор лауреату Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади, увеличив срок её заключения более чем на семь лет. Это произошло после того, как активистка начала голодовку. Решение суда стало очередным шагом Тегерана в жесткой борьбе с инакомыслием на фоне общенациональных протестов и гибели тысяч людей от рук сил безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Guardian.

Фото: Middle East Images/AFP/Getty Images

Новые обвинения и приговоры

Сторонники Мохаммади сообщили, что её адвокат Мустафа Нили подтвердил приговор. Он был вынесен в субботу судом в городе Машхад.

По словам адвоката:

6 лет тюрьмы за «собрание и сговор»;

1,5 года тюрьмы за пропаганду;

2 года запрета на выезд из страны;

2 года внутренней ссылки в город Хосф, расположенный примерно в 740 км к юго-востоку от Тегерана.

Иранские власти пока официально не подтвердили приговор.

Голодовка и арест

Сторонники Мохаммади заявляют, что активистка находится на голодовке с 2 февраля. В декабре её арестовали на мемориальной церемонии в честь Хосрова Аликорди — 46-летнего иранского юриста и правозащитника из Машхада. Видео с демонстрации показывает, как Мохаммади кричала, требуя справедливости для Аликорди и других.

Её сторонники предупреждали ещё до ареста, что 53-летняя Мохаммади может вновь оказаться в тюрьме после того, как в декабре 2024 года она получила краткосрочный отпуск по состоянию здоровья. Хотя первоначально планировалось, что отпуск продлится всего три недели, активистка оставалась на свободе дольше, вероятно, из-за давления со стороны правозащитников и западных стран. Она оставалась на свободе даже во время 12-дневного конфликта между Ираном и Израилем в июне.

Продолжение активизма в условиях заключения

Мохаммади продолжала свою деятельность, участвуя в публичных протестах и международных медиа-кампаниях. Она даже выходила на демонстрации перед печально известной тюрьмой Эвин в Тегеране, где ранее содержалась.

До нового приговора она отбывала срок 13 лет и 9 месяцев по обвинениям в сговоре против государственной безопасности и пропаганде против правительства Ирана.

Активистка также поддерживала массовые протесты, вызванные смертью Махсы Амини в 2022 году, когда женщины открыто игнорировали требования правительства носить хиджаб.

Проблемы со здоровьем

Сторонники Мохаммади отмечают, что она перенесла несколько сердечных приступов во время заключения и проходила экстренную операцию в 2022 году. В конце 2024 года её адвокат сообщил, что у неё обнаружили костное образование, которое могло быть злокачественным, позже его удалили.

Адвокат Мустафа Нили отмечает:

«Учитывая её болезни, ожидается, что она будет временно освобождена под залог для прохождения лечения».

Жесткая линия властей

Несмотря на проблемы со здоровьем активистки, иранские власти демонстрируют жесткую позицию против любого инакомыслия после массовых протестов, усиливая репрессии в стране.