Температура воды в Каспийском море
09.02.2026, 10:05

«Борщ вместо доставки»: доктор объяснил, почему в СССР почти не было ожирения

Новости Мира 0 632

Современные привычки питания все больше отражаются на здоровье людей, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. В своем Telegram-канале он подробно рассказал, почему, по его мнению, рацион советских людей был более безопасным для организма и почти не провоцировал ожирение, в отличие от современных пищевых привычек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Ожирение в СССР и сегодня: сравнение показателей

Мясников отметил, что в советское время уровень ожирения среди населения не превышал 15%, несмотря на ироничное отношение к повседневному питанию и бытовым условиям. Сегодня этот показатель вырос почти втрое и достигает 44%.

  • СССР: ожирение — около 15% населения

  • Современная Россия: ожирение — около 44% населения

Рост числа людей с избыточным весом, по мнению врача, напрямую связан с изменением структуры питания и широким распространением ультрапереработанных продуктов, которых раньше почти не было.

Диабет второго типа: масштаб проблемы

Александр Мясников подчеркнул, что заболеваемость диабетом второго типа в СССР была примерно в десять раз ниже, чем сейчас. Врач связывает это с рационом, в котором преобладали натуральные продукты, а фастфуд и готовая еда занимали крайне ограниченное место.

  • Природные продукты и традиционные блюда способствовали нормализации обмена веществ.

  • Ультрапереработанные продукты сегодня повышают риск метаболических нарушений.

Советская кухня как образец сбалансированного питания

Телеведущий обратил внимание на традиционные блюда советской кухни: супы, каши, котлеты, компоты и тушеные овощи. По его мнению, именно они формировали сбалансированный рацион, обеспечивая организм необходимыми питательными веществами и способствуя контролю веса.

  • Супы и борщи насыщают клетчаткой и витаминами.

  • Каши дают медленные углеводы, поддерживая уровень сахара в крови.

  • Котлеты и мясные блюда обеспечивают белок.

  • Компоты и натуральные напитки — источник витаминов без лишнего сахара.

Мясников уверен, что возврат к таким традициям, хотя бы в домашних условиях, способен существенно снизить риски ожирения и метаболических нарушений.

Доставка еды и фастфуд: влияние на здоровье

Врач также обратил внимание на современную тенденцию: массовое распространение доставки готовой еды и промышленно переработанных продуктов постепенно меняет пищевые привычки россиян.

  • Готовые блюда часто содержат больше соли, сахара и жиров.

  • Употребление фастфуда приводит к перееданию и набору лишнего веса.

  • Привычка заказывать еду снижает навыки домашнего приготовления и контроля качества продуктов.

По мнению Мясникова, именно это объясняет резкий рост ожирения и связанных с ним заболеваний в современной России.

Вывод

Доктор Мясников призывает россиян обратить внимание на традиционное домашнее питание, включающее свежие продукты и простые блюда, и ограничить потребление фастфуда и доставленной еды. По его словам, это поможет сохранить здоровье и снизить риск ожирения, диабета и нарушений обмена веществ.

3
0
0
