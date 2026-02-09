«Борщ вместо доставки»: доктор объяснил, почему в СССР почти не было ожирения

Современные привычки питания все больше отражаются на здоровье людей, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. В своем Telegram-канале он подробно рассказал, почему, по его мнению, рацион советских людей был более безопасным для организма и почти не провоцировал ожирение, в отличие от современных пищевых привычек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Мясников отметил, что в советское время уровень ожирения среди населения не превышал 15%, несмотря на ироничное отношение к повседневному питанию и бытовым условиям. Сегодня этот показатель вырос почти втрое и достигает 44%.
СССР: ожирение — около 15% населения
Современная Россия: ожирение — около 44% населения
Рост числа людей с избыточным весом, по мнению врача, напрямую связан с изменением структуры питания и широким распространением ультрапереработанных продуктов, которых раньше почти не было.
Александр Мясников подчеркнул, что заболеваемость диабетом второго типа в СССР была примерно в десять раз ниже, чем сейчас. Врач связывает это с рационом, в котором преобладали натуральные продукты, а фастфуд и готовая еда занимали крайне ограниченное место.
Природные продукты и традиционные блюда способствовали нормализации обмена веществ.
Ультрапереработанные продукты сегодня повышают риск метаболических нарушений.
Телеведущий обратил внимание на традиционные блюда советской кухни: супы, каши, котлеты, компоты и тушеные овощи. По его мнению, именно они формировали сбалансированный рацион, обеспечивая организм необходимыми питательными веществами и способствуя контролю веса.
Супы и борщи насыщают клетчаткой и витаминами.
Каши дают медленные углеводы, поддерживая уровень сахара в крови.
Котлеты и мясные блюда обеспечивают белок.
Компоты и натуральные напитки — источник витаминов без лишнего сахара.
Мясников уверен, что возврат к таким традициям, хотя бы в домашних условиях, способен существенно снизить риски ожирения и метаболических нарушений.
Врач также обратил внимание на современную тенденцию: массовое распространение доставки готовой еды и промышленно переработанных продуктов постепенно меняет пищевые привычки россиян.
Готовые блюда часто содержат больше соли, сахара и жиров.
Употребление фастфуда приводит к перееданию и набору лишнего веса.
Привычка заказывать еду снижает навыки домашнего приготовления и контроля качества продуктов.
По мнению Мясникова, именно это объясняет резкий рост ожирения и связанных с ним заболеваний в современной России.
Доктор Мясников призывает россиян обратить внимание на традиционное домашнее питание, включающее свежие продукты и простые блюда, и ограничить потребление фастфуда и доставленной еды. По его словам, это поможет сохранить здоровье и снизить риск ожирения, диабета и нарушений обмена веществ.
