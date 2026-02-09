Россиянин скормил свиньям 17-летнюю девушку и получил 23 года колонии

Красноярский краевой суд огласил приговор по резонансному уголовному делу об убийстве 17-летней девушки. Обвиняемый признан виновным в совершении особо тяжкого преступления и приговорен к длительному сроку лишения свободы. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Красноярского края, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Красноярского края

Обстоятельства преступления

Как установило следствие, трагедия произошла, когда мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел к дому своего работодателя. По версии обвинения, он намеревался выяснить отношения с хозяином, однако того не оказалось дома.

В доме находилась его несовершеннолетняя дочь. Следствие установило, что обвиняемый напал на девушку и причинил ей тяжелые травмы. После этого он попытался скрыть следы преступления, переместив пострадавшую в хозяйственную постройку на территории двора. Животные нанесли пострадавшей смертельные раны — прокусили ей бедренную артерию, в результате чего девушка погибла.

Рассмотрение дела в суде

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. В ходе процесса были изучены доказательства, представленные стороной обвинения, а также заслушаны показания свидетелей и экспертов.

По итогам разбирательства коллегия присяжных единогласно признала подсудимого виновным и пришла к выводу, что он не заслуживает снисхождения.

Приговор и компенсация семье погибшей

Суд, учитывая вердикт присяжных и тяжесть совершенного преступления, назначил мужчине наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного компенсацию морального вреда в пользу родственников погибшей в размере 6,1 млн рублей.