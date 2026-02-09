18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.02.2026, 13:32

Галкин опубликовал архивное семейное фото со своим отцом-генералом

Новости Мира

Известный российский юморист Максим Галкин, признанный в России иностранным агентом, опубликовал в своём Instagram редкое семейное фото из детства. На кадре генерал-майор Александр Галкин держит сына за руку, а его жена стоит рядом и смотрит в сторону, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: maxgalkinru/Instagram
Фото: maxgalkinru/Instagram

Подпись к снимку была лаконичной: «Шапка. Начало», что, по всей видимости, отсылает к детским воспоминаниям артиста.

Реакция подписчиков

Публикация Галкина вызвала активный отклик у его фанатов и подписчиков. В комментариях пользователи отмечали не только сходство шоумена с родителями, но и трогательность семейного кадра:

  • «Как удивительно вы похожи и на папу, и на маму»

  • «Какое фото, захотелось вернуться в детство»

  • «Копия отца»

  • «Какие модные у родителей шапки были»

  • «Овал лица и глаза — мамины, а нос, губы и щеки — папины»

  • «Красивые у вас родители»

  • «Очень похож на отца»

  • «Теперь понятно, в кого вы такой красавчик»

  • «Взяли лучшее от родителей»

Эти комментарии подчеркивают интерес публики к личной истории артиста, а также внимание к его семейным корням.

Семейная жизнь и дети

Максим Галкин женат на легендарной певице Алле Пугачёвой с 2011 года. Разница в возрасте между супругами составляет 27 лет. По словам пары в интервью, их матери жили по соседству и общались, что предопределило их будущие отношения.

В 2017 году Галкин и Пугачёва обвенчались в Михайло-Архангельском соборе. У них есть двое общих детей — Елизавета и Гарри, которые родились в 2013 году через суррогатную мать.

Переезд семьи в Израиль

В 2022 году семья переехала в Израиль. По словам Пугачёвой, решение о переезде было вызвано тем, что дети сталкивались с травлей в школе из-за признания Максима Галкина иностранным агентом. Елизавета и Гарри учились в Первой московской гимназии, и родители приняли решение о защите детей, обеспечив им спокойное образование и жизнь за границей.

Итог

Публикация архивного фото Галкина не только вызвала ностальгические эмоции у подписчиков, но и напомнила о семейных ценностях артиста, его связях с родителями и роли семьи в жизни публичной личности.

Снимок стал своеобразным мостом между детством и настоящим, показав, как внешность и характер формируются под влиянием родителей, а также подчеркнул внимание публики к личной истории звезды.

