18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.75
586.77
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.02.2026, 15:01

Названы лекарства, которые опасно хранить в дверце холодильника

Новости Мира 0 505

Распространенное мнение о том, что холодильник — универсальное место для хранения лекарств, оказалось серьезным заблуждением. Кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов рассказал «Газете.Ru», что многие препараты теряют эффективность или становятся опасными при неправильных условиях хранения, сообщает Lada.kz. 

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Лекарства и охлаждение: когда холод вреден

По словам эксперта, охлаждение и особенно заморозка подходят не для всех медикаментов. В ряде случаев низкая температура не только не продлевает срок хранения, но и приводит к:

  • потере терапевтической активности,

  • образованию вредных продуктов распада,

  • изменению физико-химических свойств,

  • повышенному риску роста микроорганизмов.

Каждое лекарство имеет свои требования к хранению, которые указываются производителем в инструкции. Игнорирование этих рекомендаций может сделать применение препарата опасным для здоровья.

Главные опасности холодильника для лекарств

Основная проблема холодильника заключается в сочетании низкой температуры и высокой влажности. Многие лекарственные формы особенно чувствительны к влаге:

  • таблетки и капсулы,

  • порошки,

  • некоторые мази.

Если хранить их в общем отсеке холодильника без герметичного контейнера, препараты могут отсыревать, что вызывает:

  • преждевременное разрушение действующих веществ,

  • потерю эффективности,

  • возможность размножения микроорганизмов.

Особенно уязвимы растительные препараты и лекарства на основе натуральных компонентов.

Препараты, которые нельзя замораживать

Некоторые лекарства абсолютно несовместимы с заморозкой. К ним относятся:

  • большинство вакцин,

  • инсулин,

  • отдельные виды интерферонов и других белковых препаратов.

Причина — в структуре активных веществ. Белки и липиды легко денатурируют при отрицательных температурах, то есть необратимо изменяют форму молекулы. Последствия могут быть серьезными:

  • препарат становится бесполезным,

  • вакцина теряет иммуногенные свойства,

  • эмульсии расслоятся, а ампулы могут быть повреждены.

Даже если замерзший препарат после разморозки выглядит нормально, его терапевтическая активность может быть полностью утрачена, а использование такого средства — небезопасным.

Осторожно с жидкими формами лекарств

Препараты в форме сиропов и суспензий на водной основе также чувствительны к низким температурам. Пониженные температуры могут привести к:

  • кристаллизации сахаров и других компонентов,

  • выпадению осадка,

  • потере точности дозирования.

Кроме того, жидкие экстракты и настойки могут помутнеть и изменить свои свойства.

Важно также не хранить лекарства рядом с продуктами, выделяющими влагу или сильные запахи — овощами, фруктами, рыбой. Это негативно сказывается на стабильности и качестве препаратов.

Как правильно хранить лекарства в холодильнике

Если инструкция прямо предписывает хранение в холодильнике, следует соблюдать несколько правил:

  1. Использовать герметичный контейнер для защиты от влаги и посторонних запахов.

  2. Размещать препарат на средней полке холодильника, где температура более стабильна.

  3. Держать подальше от:

    • морозильной камеры,

    • дверцы холодильника, где часто происходят резкие перепады температуры.

Соблюдение этих правил позволяет сохранить эффективность лекарств и избежать риска для здоровья.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
Сколько денег безопасно держать на банковской карте: важная информация для казахстанцевНовости Казахстана
10.01.2026, 14:28 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь