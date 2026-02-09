Названы лекарства, которые опасно хранить в дверце холодильника

Распространенное мнение о том, что холодильник — универсальное место для хранения лекарств, оказалось серьезным заблуждением. Кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов рассказал «Газете.Ru», что многие препараты теряют эффективность или становятся опасными при неправильных условиях хранения, сообщает Lada.kz.
По словам эксперта, охлаждение и особенно заморозка подходят не для всех медикаментов. В ряде случаев низкая температура не только не продлевает срок хранения, но и приводит к:
потере терапевтической активности,
образованию вредных продуктов распада,
изменению физико-химических свойств,
повышенному риску роста микроорганизмов.
Каждое лекарство имеет свои требования к хранению, которые указываются производителем в инструкции. Игнорирование этих рекомендаций может сделать применение препарата опасным для здоровья.
Основная проблема холодильника заключается в сочетании низкой температуры и высокой влажности. Многие лекарственные формы особенно чувствительны к влаге:
таблетки и капсулы,
порошки,
некоторые мази.
Если хранить их в общем отсеке холодильника без герметичного контейнера, препараты могут отсыревать, что вызывает:
преждевременное разрушение действующих веществ,
потерю эффективности,
возможность размножения микроорганизмов.
Особенно уязвимы растительные препараты и лекарства на основе натуральных компонентов.
Некоторые лекарства абсолютно несовместимы с заморозкой. К ним относятся:
большинство вакцин,
инсулин,
отдельные виды интерферонов и других белковых препаратов.
Причина — в структуре активных веществ. Белки и липиды легко денатурируют при отрицательных температурах, то есть необратимо изменяют форму молекулы. Последствия могут быть серьезными:
препарат становится бесполезным,
вакцина теряет иммуногенные свойства,
эмульсии расслоятся, а ампулы могут быть повреждены.
Даже если замерзший препарат после разморозки выглядит нормально, его терапевтическая активность может быть полностью утрачена, а использование такого средства — небезопасным.
Препараты в форме сиропов и суспензий на водной основе также чувствительны к низким температурам. Пониженные температуры могут привести к:
кристаллизации сахаров и других компонентов,
выпадению осадка,
потере точности дозирования.
Кроме того, жидкие экстракты и настойки могут помутнеть и изменить свои свойства.
Важно также не хранить лекарства рядом с продуктами, выделяющими влагу или сильные запахи — овощами, фруктами, рыбой. Это негативно сказывается на стабильности и качестве препаратов.
Если инструкция прямо предписывает хранение в холодильнике, следует соблюдать несколько правил:
Использовать герметичный контейнер для защиты от влаги и посторонних запахов.
Размещать препарат на средней полке холодильника, где температура более стабильна.
Держать подальше от:
морозильной камеры,
дверцы холодильника, где часто происходят резкие перепады температуры.
Соблюдение этих правил позволяет сохранить эффективность лекарств и избежать риска для здоровья.
