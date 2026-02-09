Названы лекарства, которые опасно хранить в дверце холодильника

Распространенное мнение о том, что холодильник — универсальное место для хранения лекарств, оказалось серьезным заблуждением. Кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов рассказал «Газете.Ru» , что многие препараты теряют эффективность или становятся опасными при неправильных условиях хранения, сообщает Lada.kz.

Фото: stock.adobe.com

Лекарства и охлаждение: когда холод вреден

По словам эксперта, охлаждение и особенно заморозка подходят не для всех медикаментов. В ряде случаев низкая температура не только не продлевает срок хранения, но и приводит к:

потере терапевтической активности ,

образованию вредных продуктов распада ,

изменению физико-химических свойств ,

повышенному риску роста микроорганизмов.

Каждое лекарство имеет свои требования к хранению, которые указываются производителем в инструкции. Игнорирование этих рекомендаций может сделать применение препарата опасным для здоровья.

Главные опасности холодильника для лекарств

Основная проблема холодильника заключается в сочетании низкой температуры и высокой влажности. Многие лекарственные формы особенно чувствительны к влаге:

таблетки и капсулы,

порошки,

некоторые мази.

Если хранить их в общем отсеке холодильника без герметичного контейнера, препараты могут отсыревать, что вызывает:

преждевременное разрушение действующих веществ,

потерю эффективности,

возможность размножения микроорганизмов.

Особенно уязвимы растительные препараты и лекарства на основе натуральных компонентов.

Препараты, которые нельзя замораживать

Некоторые лекарства абсолютно несовместимы с заморозкой. К ним относятся:

большинство вакцин ,

инсулин ,

отдельные виды интерферонов и других белковых препаратов.

Причина — в структуре активных веществ. Белки и липиды легко денатурируют при отрицательных температурах, то есть необратимо изменяют форму молекулы. Последствия могут быть серьезными:

препарат становится бесполезным ,

вакцина теряет иммуногенные свойства ,

эмульсии расслоятся, а ампулы могут быть повреждены.

Даже если замерзший препарат после разморозки выглядит нормально, его терапевтическая активность может быть полностью утрачена, а использование такого средства — небезопасным.

Осторожно с жидкими формами лекарств

Препараты в форме сиропов и суспензий на водной основе также чувствительны к низким температурам. Пониженные температуры могут привести к:

кристаллизации сахаров и других компонентов,

выпадению осадка,

потере точности дозирования.

Кроме того, жидкие экстракты и настойки могут помутнеть и изменить свои свойства.

Важно также не хранить лекарства рядом с продуктами, выделяющими влагу или сильные запахи — овощами, фруктами, рыбой. Это негативно сказывается на стабильности и качестве препаратов.

Как правильно хранить лекарства в холодильнике

Если инструкция прямо предписывает хранение в холодильнике, следует соблюдать несколько правил:

Использовать герметичный контейнер для защиты от влаги и посторонних запахов. Размещать препарат на средней полке холодильника, где температура более стабильна. Держать подальше от: морозильной камеры,

дверцы холодильника, где часто происходят резкие перепады температуры.

Соблюдение этих правил позволяет сохранить эффективность лекарств и избежать риска для здоровья.