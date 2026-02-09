«Нищенка» в эфире: загадочная радиостанция УВБ-76 снова передала сигнал

Знаменитая коротковолновая радиостанция УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», вновь вышла в эфир и передала закодированное сообщение. Активность станции зафиксировал Telegram-канал УВБ-76 логи , отслеживающий сигналы загадочного вещателя, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Omar F Martinez/Shutterstock/FOTODOM

Последний сигнал и его содержание

Согласно данным мониторинга, 8 февраля в 12:47 мск в эфире прозвучала последовательность:

«НЖТИ 57875 НИЩЕНКА 5460 1904»

Сообщение передавалось на фоне привычного монотонного жужжащего сигнала, который является «визитной карточкой» радиостанции.

Наблюдатели отмечают, что передача имела характер короткой кодовой информации — традиционной для УВБ-76, где слова и цифры, как полагают исследователи, несут скрытый смысл или служат сигналом для специальных адресатов.

История недавних трансляций

Предыдущее появление станции произошло 5 февраля 2026 года. Тогда радиостанция сделала редкий шаг: передала сразу два сообщения в течение дня.

11:38 мск: прозвучало слово «ВЬЮНОПЕНЬ»

13:06 мск: прозвучало слово «СУДЬБИНА»

Для наблюдателей это стало заметным событием, поскольку УВБ-76 обычно ограничивается длительным монотонным сигналом, без словесных вставок.

Что известно о радиостанции УВБ-76

Станция работает с 1970-х годов , и большую часть времени транслирует непрерывный жужжащий сигнал , из-за чего получила прозвище «Жужжалка».

В народе радиостанцию также называют «Радиостанцией Судного дня» .

Согласно одной из распространенных версий, УВБ-76 связана с военной системой связи СССР, созданной в период холодной войны, и предположительно до сих пор используется в России.

Радиостанция до сих пор остается предметом интереса энтузиастов коротковолнового вещания и исследователей военной коммуникации, которые пытаются расшифровать смысл передаваемых слов и цифр.