18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.75
586.77
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.02.2026, 16:34

«Нищенка» в эфире: загадочная радиостанция УВБ-76 снова передала сигнал

Новости Мира 0 483

Знаменитая коротковолновая радиостанция УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», вновь вышла в эфир и передала закодированное сообщение. Активность станции зафиксировал Telegram-канал УВБ-76 логи, отслеживающий сигналы загадочного вещателя, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Omar F Martinez/Shutterstock/FOTODOM
Omar F Martinez/Shutterstock/FOTODOM

Последний сигнал и его содержание

Согласно данным мониторинга, 8 февраля в 12:47 мск в эфире прозвучала последовательность:

«НЖТИ 57875 НИЩЕНКА 5460 1904»

Сообщение передавалось на фоне привычного монотонного жужжащего сигнала, который является «визитной карточкой» радиостанции.

Наблюдатели отмечают, что передача имела характер короткой кодовой информации — традиционной для УВБ-76, где слова и цифры, как полагают исследователи, несут скрытый смысл или служат сигналом для специальных адресатов.

История недавних трансляций

Предыдущее появление станции произошло 5 февраля 2026 года. Тогда радиостанция сделала редкий шаг: передала сразу два сообщения в течение дня.

  • 11:38 мск: прозвучало слово «ВЬЮНОПЕНЬ»

  • 13:06 мск: прозвучало слово «СУДЬБИНА»

Для наблюдателей это стало заметным событием, поскольку УВБ-76 обычно ограничивается длительным монотонным сигналом, без словесных вставок.

Что известно о радиостанции УВБ-76

  • Станция работает с 1970-х годов, и большую часть времени транслирует непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего получила прозвище «Жужжалка».

  • В народе радиостанцию также называют «Радиостанцией Судного дня».

  • Согласно одной из распространенных версий, УВБ-76 связана с военной системой связи СССР, созданной в период холодной войны, и предположительно до сих пор используется в России.

Радиостанция до сих пор остается предметом интереса энтузиастов коротковолнового вещания и исследователей военной коммуникации, которые пытаются расшифровать смысл передаваемых слов и цифр.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
Сколько денег безопасно держать на банковской карте: важная информация для казахстанцевНовости Казахстана
10.01.2026, 14:28 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь