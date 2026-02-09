18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.75
586.77
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.02.2026, 17:48

В Китае суд вынес приговор высокопоставленному чиновнику за коррупцию

Новости Мира 0 450

В Китае завершился судебный процесс над бывшим высокопоставленным чиновником, обвиняемым в коррупции. Об этом сообщает центральное телевидение страны CCTV. Дело касается Ван Бинцина, который ранее занимал пост председателя финансово-экономической комиссии провинции Гуйчжоу, одного из ключевых административных органов региона, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Обвинения и сумма незаконного дохода

Согласно официальным данным суда, в период с 2008 по 2023 год Ван Бинцин получил взятки на общую сумму, превышающую 3 миллиона долларов США. Эти средства, по версии следствия, были получены незаконно в рамках его служебных полномочий, что квалифицируется как серьезное коррупционное преступление.

Приговор и меры взыскания

9 февраля 2026 года Народный суд средней ступени города Люпаньшуй вынес решение по делу бывшего чиновника. Ван Бинцин был приговорен к 11 годам лишения свободы. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 1 миллиона юаней, что примерно эквивалентно 144,4 тысячам долларов США. Все имущество, приобретенное за счет незаконных средств, было конфисковано в пользу государства.

Суд учел смягчающие обстоятельства: Ван Бинцин добровольно признал свою вину и выразил раскаяние в совершенных действиях, что частично повлияло на окончательный приговор.

Антикоррупционная политика Китая

Случай Ван Бинцина является частью более широкой тенденции: в последние годы Китай активно проводит масштабные антикоррупционные кампании на всех уровнях власти. Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что коррупция представляет собой одну из главных угроз для стабильности Коммунистической партии страны. Он акцентирует внимание на принципе «нулевой терпимости» к коррупционным преступлениям и на необходимости строгого наказания всех, кто нарушает закон.

Эксперты отмечают, что подобные судебные процессы демонстрируют решимость китайских властей бороться с коррупцией не только на низовом уровне, но и среди высокопоставленных чиновников, что укрепляет общественное доверие к системе и усиливает дисциплину внутри партии.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
Сколько денег безопасно держать на банковской карте: важная информация для казахстанцевНовости Казахстана
10.01.2026, 14:28 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь