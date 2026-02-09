В Китае суд вынес приговор высокопоставленному чиновнику за коррупцию

В Китае завершился судебный процесс над бывшим высокопоставленным чиновником, обвиняемым в коррупции. Об этом сообщает центральное телевидение страны CCTV. Дело касается Ван Бинцина, который ранее занимал пост председателя финансово-экономической комиссии провинции Гуйчжоу, одного из ключевых административных органов региона, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Обвинения и сумма незаконного дохода

Согласно официальным данным суда, в период с 2008 по 2023 год Ван Бинцин получил взятки на общую сумму, превышающую 3 миллиона долларов США. Эти средства, по версии следствия, были получены незаконно в рамках его служебных полномочий, что квалифицируется как серьезное коррупционное преступление.

Приговор и меры взыскания

9 февраля 2026 года Народный суд средней ступени города Люпаньшуй вынес решение по делу бывшего чиновника. Ван Бинцин был приговорен к 11 годам лишения свободы. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 1 миллиона юаней, что примерно эквивалентно 144,4 тысячам долларов США. Все имущество, приобретенное за счет незаконных средств, было конфисковано в пользу государства.

Суд учел смягчающие обстоятельства: Ван Бинцин добровольно признал свою вину и выразил раскаяние в совершенных действиях, что частично повлияло на окончательный приговор.

Антикоррупционная политика Китая

Случай Ван Бинцина является частью более широкой тенденции: в последние годы Китай активно проводит масштабные антикоррупционные кампании на всех уровнях власти. Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что коррупция представляет собой одну из главных угроз для стабильности Коммунистической партии страны. Он акцентирует внимание на принципе «нулевой терпимости» к коррупционным преступлениям и на необходимости строгого наказания всех, кто нарушает закон.

Эксперты отмечают, что подобные судебные процессы демонстрируют решимость китайских властей бороться с коррупцией не только на низовом уровне, но и среди высокопоставленных чиновников, что укрепляет общественное доверие к системе и усиливает дисциплину внутри партии.