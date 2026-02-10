Прилучный преобразился: пластика или магия света?

Появившиеся недавно фотографии актера Павла Прилучного вызвали бурные обсуждения в сети. Пользователи заметили, что его внешность изменилась, и сразу зазвучали слухи о возможной пластике или косметических процедурах. Пластический хирург Софья Абдулаева поделилась своим профессиональным мнением, объяснив, что такие перемены во внешности могут быть результатом как медицинских вмешательств, так и визуальных эффектов, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
Софья Абдулаева подробно изучила новые фотографии актера и обратила внимание на изменения в нижней трети лица. По ее словам, подбородок стал более заостренным, а угол нижней челюсти приобрел выраженность, которой ранее у Прилучного не было. «Это можно сделать с помощью обычных филлеров, липофилинга или имплантов. Сегодня существуют 3D-модели, которые позволяют создавать индивидуальные импланты под конкретного пациента», — пояснила хирург.
Также эксперт отметила, что изменения в лице могут касаться и других зон. Лоб актера выглядит более расслабленным, что может быть результатом использования ботулотоксина или других косметических уколов. Скулы также можно корректировать при помощи жира или филлеров, подчеркнула Абдулаева.
Пластический хирург подчеркнула, что эффект изменения внешности может быть частично иллюзорным. Правильное освещение и обработка снимков с помощью современных технологий, включая искусственный интеллект, способны визуально изменить черты лица. «Вероятность того, что это просто красиво смонтированное фото — более 80%, но вмешательство косметолога или пластика полностью исключать нельзя», — отметила Софья Абдулаева.
Сам актер не комментирует обсуждения своей внешности и воздерживается от любых официальных заявлений. По мнению эксперта, точнее оценить изменения можно будет лишь после появления новых фотографий, когда станет видно, как лицо актера выглядит в естественном ракурсе и при обычном освещении.
