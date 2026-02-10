Прилучный преобразился: пластика или магия света?

Появившиеся недавно фотографии актера Павла Прилучного вызвали бурные обсуждения в сети. Пользователи заметили, что его внешность изменилась, и сразу зазвучали слухи о возможной пластике или косметических процедурах. Пластический хирург Софья Абдулаева поделилась своим профессиональным мнением, объяснив, что такие перемены во внешности могут быть результатом как медицинских вмешательств, так и визуальных эффектов, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: bugevuge/Instagram

Филлеры, импланты и современные технологии

Софья Абдулаева подробно изучила новые фотографии актера и обратила внимание на изменения в нижней трети лица. По ее словам, подбородок стал более заостренным, а угол нижней челюсти приобрел выраженность, которой ранее у Прилучного не было. «Это можно сделать с помощью обычных филлеров, липофилинга или имплантов. Сегодня существуют 3D-модели, которые позволяют создавать индивидуальные импланты под конкретного пациента», — пояснила хирург.

Также эксперт отметила, что изменения в лице могут касаться и других зон. Лоб актера выглядит более расслабленным, что может быть результатом использования ботулотоксина или других косметических уколов. Скулы также можно корректировать при помощи жира или филлеров, подчеркнула Абдулаева.

Свет, фото и искусственный интеллект

Пластический хирург подчеркнула, что эффект изменения внешности может быть частично иллюзорным. Правильное освещение и обработка снимков с помощью современных технологий, включая искусственный интеллект, способны визуально изменить черты лица. «Вероятность того, что это просто красиво смонтированное фото — более 80%, но вмешательство косметолога или пластика полностью исключать нельзя», — отметила Софья Абдулаева.

Прилучный пока молчит

Сам актер не комментирует обсуждения своей внешности и воздерживается от любых официальных заявлений. По мнению эксперта, точнее оценить изменения можно будет лишь после появления новых фотографий, когда станет видно, как лицо актера выглядит в естественном ракурсе и при обычном освещении.