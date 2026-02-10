18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.75
586.77
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.02.2026, 19:06

Прилучный преобразился: пластика или магия света?

Новости Мира 0 433

Появившиеся недавно фотографии актера Павла Прилучного вызвали бурные обсуждения в сети. Пользователи заметили, что его внешность изменилась, и сразу зазвучали слухи о возможной пластике или косметических процедурах. Пластический хирург Софья Абдулаева поделилась своим профессиональным мнением, объяснив, что такие перемены во внешности могут быть результатом как медицинских вмешательств, так и визуальных эффектов, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: bugevuge/Instagram
Фото: bugevuge/Instagram

Филлеры, импланты и современные технологии

Софья Абдулаева подробно изучила новые фотографии актера и обратила внимание на изменения в нижней трети лица. По ее словам, подбородок стал более заостренным, а угол нижней челюсти приобрел выраженность, которой ранее у Прилучного не было. «Это можно сделать с помощью обычных филлеров, липофилинга или имплантов. Сегодня существуют 3D-модели, которые позволяют создавать индивидуальные импланты под конкретного пациента», — пояснила хирург.

Также эксперт отметила, что изменения в лице могут касаться и других зон. Лоб актера выглядит более расслабленным, что может быть результатом использования ботулотоксина или других косметических уколов. Скулы также можно корректировать при помощи жира или филлеров, подчеркнула Абдулаева.

Свет, фото и искусственный интеллект

Пластический хирург подчеркнула, что эффект изменения внешности может быть частично иллюзорным. Правильное освещение и обработка снимков с помощью современных технологий, включая искусственный интеллект, способны визуально изменить черты лица. «Вероятность того, что это просто красиво смонтированное фото — более 80%, но вмешательство косметолога или пластика полностью исключать нельзя», — отметила Софья Абдулаева.

Прилучный пока молчит

Сам актер не комментирует обсуждения своей внешности и воздерживается от любых официальных заявлений. По мнению эксперта, точнее оценить изменения можно будет лишь после появления новых фотографий, когда станет видно, как лицо актера выглядит в естественном ракурсе и при обычном освещении.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
Сколько денег безопасно держать на банковской карте: важная информация для казахстанцевНовости Казахстана
10.01.2026, 14:28 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь