10.02.2026, 07:02

В Китае разработали гибрид самолета и автомобиля

Новости Мира

В Китае успешно протестировали инновационный транспорт нового поколения — электрический аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL), который сочетает в себе функции самолета и автомобиля. Летные испытания прошли в городе Чунцин и были проведены Девятой академией Китайской аэрокосмической научно-технологической корпорации, сообщает Lada.kz. 

Фото: news.cn
Фото: news.cn

Универсальная транспортная платформа

Разработчики отмечают, что новая машина представляет собой гибридную систему, способную работать как в воздушном, так и в наземном режиме. Конструкция позволяет транспортному средству быстро переключаться между способами передвижения в зависимости от дорожной ситуации, инфраструктуры и поставленных задач.

По замыслу инженеров, подобная технология может стать важным элементом будущей городской мобильности, где потребуется сочетание традиционного транспорта и воздушных перевозок на малых высотах.

Технические возможности аппарата

Летающий модуль eVTOL включает крылья, кабину и шасси. Он рассчитан на перевозку двух человек и способен подниматься на высоту до 3000 метров. Максимальная скорость полета достигает 150 километров в час.

Наземная часть оснащена полностью электрическим интеллектуальным шасси. В режиме движения по дорогам аппарат может преодолевать расстояние более 300 километров без подзарядки.

Перспективы применения

Создатели проекта считают, что многофункциональная платформа может использоваться в различных сферах — от пассажирских перевозок и логистики до оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях. Разработка вписывается в концепцию развития так называемой «экономики малых высот», которая активно формируется в Китае и предполагает использование воздушного пространства для новых видов транспорта и сервисов.

1
1
1
