В России пенсионный возраст повышать больше не будут

Кадровый дефицит в России не станет поводом для обсуждения нового повышения пенсионного возраста. Об этом в интервью журналу «Эксперт» заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионный возраст останется прежним

Министр подчеркнул, что пересмотра параметров пенсионной системы на данный момент не планируется, и вопрос повышения пенсионного возраста не стоит в повестке. Полная версия интервью будет опубликована 10 февраля в 8:00 по московскому времени.

Старшее поколение — ценный ресурс для бизнеса

По словам Котякова, предприятия стараются удерживать опытных сотрудников, используя их знания и компетенции. На производственных площадках сотрудники старшего возраста часто выполняют роль наставников, обучая молодое поколение.

Министр отметил, что рынок труда в первую очередь ориентирован на молодежь 18–27 лет, и несмотря на рост продолжительности жизни, пересмотр пенсионного возраста не планируется.

Пенсионная реформа и переходный период

Пенсионная реформа в России стартовала в 2019 году и предусматривает повышение пенсионного возраста на пять лет:

Женщины: 60 лет

Мужчины: 65 лет

Переходный период рассчитан до конца 2028 года, а в новых регионах он будет действовать до конца 2032 года.

Повышение пенсионного возраста позволило:

Поэтапно увеличить пенсии

Сократить дефицит обязательного пенсионного страхования: трансферт федерального бюджета снизился с 1,9 трлн рублей в 2019 году до прогнозируемых 411,2 млрд рублей на 2026 год.

Средняя продолжительность жизни россиян по итогам 2024 года составила 73,4 года, при этом национальные цели развития предполагают рост этого показателя до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году.

Эксперты о рынке труда и роли пенсионеров

Аналитики отмечают, что пенсионная реформа оказала влияние на рынок труда:

Елена Киселева (ИКСИ): повышение пенсионного возраста немного смягчило нехватку рабочей силы.

Василий Кутьин: ключевые меры — активная автоматизация производств и вовлечение работников старшего возраста в наставничество.

Дополнительно Кутьин указывает на возможность мотивации через льготы по налогам, ЖКХ и медицине. В качестве примера — возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2025 года впервые за девять лет.

Демографические и социальные перспективы

Сейчас люди старше 65 лет составляют около 18% населения России. К 2050 году их доля может вырасти до четверти населения страны, согласно журналу «Демоскоп» НИУ ВШЭ.

Президент Владимир Путин осенью 2025 года обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином тему долгожительства и отметил, что развитие медицины и оздоровительных технологий позволит увеличить активную жизнь россиян.

Вице-премьер Татьяна Голикова также допускала, что люди в перспективе могут жить до 100–120 лет, подчеркивая различия в темпах старения населения.