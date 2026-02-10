Врач запретила детям до четырёх лет пользоваться гаджетами

Детский офтальмолог Гаянэ Варданян из «СМ-Клиника» рассказала, почему малыши не должны проводить время за экранами телефонов и планшетов, а также дала рекомендации по безопасному использованию гаджетов для старших детей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Почему экранное время опасно для малышей

По словам врача, дети до 3–4 лет находятся на критическом этапе формирования зрительной системы. Динамичные изображения на экране могут нарушить работу зрительных центров и проявляться в виде:

повышенной возбудимости,

частого моргания,

агрессивности,

дефицита внимания,

тиков.

«Для малышей до трех лет использование телефонов и планшетов недопустимо. Зрительный анализатор формируется как единая система, и «прыгающая» картинка перед глазами может ее нарушить», — предупреждает Варданян.

Правила работы с гаджетами для детей 5–7 лет

Для детей старше четырех лет офтальмолог рекомендует:

применять правило 20/20/20 : каждые 20 минут работы перед экраном смотреть на предмет на расстоянии около 6 метров в течение 20 секунд;

ограничивать экранное время тремя подходами в день;

при увеличении возраста количество подходов можно увеличить, но не время каждого сеанса.

Врач объясняет, что при длительном взгляде на экран:

ребенок моргает реже,

слезная пленка истончается и пересыхает,

мышцы глаза перенапрягаются, нарушается фокусировка,

возможны спазмы и снижение остроты зрения.

Признаки перегрузки глаз у ребенка:

частое моргание или трение глаз,

щурение,

тянет уголки глаз,

наклоняет голову при чтении, письме или раскрашивании.

В таких случаях необходима консультация офтальмолога.

Как диагностируют проблемы со зрением

При подозрении на нарушения зрения детям проводят комплексное обследование:

проверка остроты зрения,

авторефрактометрия и скиаскопия на узкий и широкий зрачок,

биомикроскопия переднего отрезка глаза,

осмотр глазного дна.

Если выявляются отклонения, назначается более углубленная диагностика.

Лечение близорукости у детей

При миопии врач может рекомендовать:

консервативное и медикаментозное лечение,

аппаратную терапию,

очковую коррекцию,

ежедневные мягкие контактные линзы,

ортокератологические ночные линзы с шести лет.

Ночные линзы: безопасная и эффективная коррекция

Варданян поясняет, что ночные линзы:

используются только во время сна,

почти не ощущаются под веками,

хорошо пропускают кислород,

срок использования — около одного года,

полностью обратимо меняют конфигурацию роговицы,

замедляют прогрессирование близорукости,

позволяют ребенку активно заниматься спортом и нормально адаптироваться в коллективе.

Особенно важно их применение в детском возрасте: чем раньше начато использование, тем медленнее прогрессирует миопия.