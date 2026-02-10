Врач запретила детям до четырёх лет пользоваться гаджетами

Детский офтальмолог Гаянэ Варданян из «СМ-Клиника» рассказала, почему малыши не должны проводить время за экранами телефонов и планшетов, а также дала рекомендации по безопасному использованию гаджетов для старших детей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам врача, дети до 3–4 лет находятся на критическом этапе формирования зрительной системы. Динамичные изображения на экране могут нарушить работу зрительных центров и проявляться в виде:
повышенной возбудимости,
частого моргания,
агрессивности,
дефицита внимания,
тиков.
«Для малышей до трех лет использование телефонов и планшетов недопустимо. Зрительный анализатор формируется как единая система, и «прыгающая» картинка перед глазами может ее нарушить», — предупреждает Варданян.
Для детей старше четырех лет офтальмолог рекомендует:
применять правило 20/20/20: каждые 20 минут работы перед экраном смотреть на предмет на расстоянии около 6 метров в течение 20 секунд;
ограничивать экранное время тремя подходами в день;
при увеличении возраста количество подходов можно увеличить, но не время каждого сеанса.
Врач объясняет, что при длительном взгляде на экран:
ребенок моргает реже,
слезная пленка истончается и пересыхает,
мышцы глаза перенапрягаются, нарушается фокусировка,
возможны спазмы и снижение остроты зрения.
Признаки перегрузки глаз у ребенка:
частое моргание или трение глаз,
щурение,
тянет уголки глаз,
наклоняет голову при чтении, письме или раскрашивании.
В таких случаях необходима консультация офтальмолога.
При подозрении на нарушения зрения детям проводят комплексное обследование:
проверка остроты зрения,
авторефрактометрия и скиаскопия на узкий и широкий зрачок,
биомикроскопия переднего отрезка глаза,
осмотр глазного дна.
Если выявляются отклонения, назначается более углубленная диагностика.
При миопии врач может рекомендовать:
консервативное и медикаментозное лечение,
аппаратную терапию,
очковую коррекцию,
ежедневные мягкие контактные линзы,
ортокератологические ночные линзы с шести лет.
Варданян поясняет, что ночные линзы:
используются только во время сна,
почти не ощущаются под веками,
хорошо пропускают кислород,
срок использования — около одного года,
полностью обратимо меняют конфигурацию роговицы,
замедляют прогрессирование близорукости,
позволяют ребенку активно заниматься спортом и нормально адаптироваться в коллективе.
Особенно важно их применение в детском возрасте: чем раньше начато использование, тем медленнее прогрессирует миопия.
