10.02.2026, 08:14

Врач запретила детям до четырёх лет пользоваться гаджетами

Новости Мира 0 367

Детский офтальмолог Гаянэ Варданян из «СМ-Клиника» рассказала, почему малыши не должны проводить время за экранами телефонов и планшетов, а также дала рекомендации по безопасному использованию гаджетов для старших детей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Почему экранное время опасно для малышей

По словам врача, дети до 3–4 лет находятся на критическом этапе формирования зрительной системы. Динамичные изображения на экране могут нарушить работу зрительных центров и проявляться в виде:

  • повышенной возбудимости,

  • частого моргания,

  • агрессивности,

  • дефицита внимания,

  • тиков.

«Для малышей до трех лет использование телефонов и планшетов недопустимо. Зрительный анализатор формируется как единая система, и «прыгающая» картинка перед глазами может ее нарушить», — предупреждает Варданян.

Правила работы с гаджетами для детей 5–7 лет

Для детей старше четырех лет офтальмолог рекомендует:

  • применять правило 20/20/20: каждые 20 минут работы перед экраном смотреть на предмет на расстоянии около 6 метров в течение 20 секунд;

  • ограничивать экранное время тремя подходами в день;

  • при увеличении возраста количество подходов можно увеличить, но не время каждого сеанса.

Врач объясняет, что при длительном взгляде на экран:

  • ребенок моргает реже,

  • слезная пленка истончается и пересыхает,

  • мышцы глаза перенапрягаются, нарушается фокусировка,

  • возможны спазмы и снижение остроты зрения.

Признаки перегрузки глаз у ребенка:

  • частое моргание или трение глаз,

  • щурение,

  • тянет уголки глаз,

  • наклоняет голову при чтении, письме или раскрашивании.

В таких случаях необходима консультация офтальмолога.

Как диагностируют проблемы со зрением

При подозрении на нарушения зрения детям проводят комплексное обследование:

  • проверка остроты зрения,

  • авторефрактометрия и скиаскопия на узкий и широкий зрачок,

  • биомикроскопия переднего отрезка глаза,

  • осмотр глазного дна.

Если выявляются отклонения, назначается более углубленная диагностика.

Лечение близорукости у детей

При миопии врач может рекомендовать:

  • консервативное и медикаментозное лечение,

  • аппаратную терапию,

  • очковую коррекцию,

  • ежедневные мягкие контактные линзы,

  • ортокератологические ночные линзы с шести лет.

Ночные линзы: безопасная и эффективная коррекция

Варданян поясняет, что ночные линзы:

  • используются только во время сна,

  • почти не ощущаются под веками,

  • хорошо пропускают кислород,

  • срок использования — около одного года,

  • полностью обратимо меняют конфигурацию роговицы,

  • замедляют прогрессирование близорукости,

  • позволяют ребенку активно заниматься спортом и нормально адаптироваться в коллективе.

Особенно важно их применение в детском возрасте: чем раньше начато использование, тем медленнее прогрессирует миопия.

0
0
0
