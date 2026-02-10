Си Цзиньпин объявил войну доллару: юань выходит на мировую арену

Президент Китая Си Цзиньпин заявил о необходимости превратить юань в полноценную мировую резервную валюту. По его словам, валюта страны должна быть способна применяться в международной торговле, инвестициях и финансовых рынках, а также закрепить свой статус в мировых резервах, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© REUTERS / Damir Sagolj

Для реализации этой задачи, отметил Си, Китаю нужны:

Сильный центральный банк, эффективно управляющий денежными средствами;

Конкурентоспособные финансовые институты на мировом уровне;

Международные центры, способные привлекать капитал и влиять на глобальное ценообразование.

Financial Times отмечает, что Китай давно стремится к интернационализации своей валюты: юань включили в корзину резервных валют МВФ еще в октябре 2016 года. Сейчас его доля в резервах мировых центробанков составляет менее 2%, однако эксперты прогнозируют рост до 10% к концу десятилетия.

Аналитики UBS аргументируют прогноз укреплением позиций Пекина в глобальной экономике и увеличением расчетов в национальной валюте. Китай остаётся вторым по величине ВВП в мире (по ППС) и крупнейшим экспортером.

Ограничения и реформы: что мешает юаню

Сейчас ключевые препятствия для юаня — это:

Ограниченная конвертируемость валюты;

Строгий контроль за движением капитала;

Низкая ликвидность рынка госдолга;

Внешнеполитические риски.

По мнению экспертов, ускорение интернационализации возможно при комплексных реформах:

Либерализация движения капитала;

Расширение доступа иностранных инвесторов к китайским гособлигациям;

Переход к более гибкой системе курсообразования;

Увеличение расчетов в юанях в международной торговле, особенно в энергетике.

По оценкам Ольги Гогаладзе, реалистичный сценарий — рост доли юаня в мировых резервах с 2% до 5–7%, а при активной либерализации — до 8–10% к 2030 году. Основными драйверами станут страны Глобального Юга и партнеры по БРИКС+.

Альтернатива доллару: новая финансовая архитектура

Китай последовательно снижает зависимость от доллара, создавая собственные расчетные механизмы и платежные системы. Ян Пинчук из WhiteBird подчеркивает:

«Китай строит альтернативную валютную систему, где юань, обеспеченный золотом, может использоваться для расчетов за сырье. Это не просто уход от доллара — это создание параллельной финансовой архитектуры».

С 2015 года доля доллара в мировых резервах снизилась с 59% до 40%, а золото стало главным резервным активом.

Юань и БРИКС: шаг к независимой системе

Доллар теряет позиции не только в резервах, но и в международной торговле. В январе 2026 года на SWIFT пришлось лишь 79,53% расчетов в долларах — исторический минимум. Особенно заметно снижение влияния американской валюты в Азии и странах БРИКС, где расчеты в национальных валютах достигли 65%, из которых половина — юань.

В 2025 году товарооборот БРИКС превысил триллион долларов, а доля объединения в мировом ВВП составила почти 40%. Сейчас активно тестируется единая платежная система BRICS Pay. Эксперты отмечают, что усиление юаня ускорит запуск проекта, который позволит обходиться без SWIFT, снизить комиссии и ускорить трансграничные расчеты.

Владимир Виноградов из Pro-Vision Communications поясняет:

«Китай — крупнейший игрок в группе. Юань имеет наибольшие шансы стать ведущей валютой в рамках инициативы благодаря мощной экономике и финансовому сектору».

Интеграция цифрового юаня с другими национальными цифровыми валютами, включая рубль, повысит эффективность прямых расчетов. Ожидается, что BRICS Pay может заработать уже в 2026 году, создавая независимую платежную архитектуру для международной торговли.