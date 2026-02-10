18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.75
586.77
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.02.2026, 10:13

Си Цзиньпин объявил войну доллару: юань выходит на мировую арену

Новости Мира 0 628

Президент Китая Си Цзиньпин заявил о необходимости превратить юань в полноценную мировую резервную валюту. По его словам, валюта страны должна быть способна применяться в международной торговле, инвестициях и финансовых рынках, а также закрепить свой статус в мировых резервах, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© REUTERS / Damir Sagolj
© REUTERS / Damir Sagolj

Для реализации этой задачи, отметил Си, Китаю нужны:

  • Сильный центральный банк, эффективно управляющий денежными средствами;

  • Конкурентоспособные финансовые институты на мировом уровне;

  • Международные центры, способные привлекать капитал и влиять на глобальное ценообразование.

Financial Times отмечает, что Китай давно стремится к интернационализации своей валюты: юань включили в корзину резервных валют МВФ еще в октябре 2016 года. Сейчас его доля в резервах мировых центробанков составляет менее 2%, однако эксперты прогнозируют рост до 10% к концу десятилетия.

Аналитики UBS аргументируют прогноз укреплением позиций Пекина в глобальной экономике и увеличением расчетов в национальной валюте. Китай остаётся вторым по величине ВВП в мире (по ППС) и крупнейшим экспортером.

Ограничения и реформы: что мешает юаню

Сейчас ключевые препятствия для юаня — это:

  • Ограниченная конвертируемость валюты;

  • Строгий контроль за движением капитала;

  • Низкая ликвидность рынка госдолга;

  • Внешнеполитические риски.

По мнению экспертов, ускорение интернационализации возможно при комплексных реформах:

  • Либерализация движения капитала;

  • Расширение доступа иностранных инвесторов к китайским гособлигациям;

  • Переход к более гибкой системе курсообразования;

  • Увеличение расчетов в юанях в международной торговле, особенно в энергетике.

По оценкам Ольги Гогаладзе, реалистичный сценарий — рост доли юаня в мировых резервах с 2% до 5–7%, а при активной либерализации — до 8–10% к 2030 году. Основными драйверами станут страны Глобального Юга и партнеры по БРИКС+.

Альтернатива доллару: новая финансовая архитектура

Китай последовательно снижает зависимость от доллара, создавая собственные расчетные механизмы и платежные системы. Ян Пинчук из WhiteBird подчеркивает:

«Китай строит альтернативную валютную систему, где юань, обеспеченный золотом, может использоваться для расчетов за сырье. Это не просто уход от доллара — это создание параллельной финансовой архитектуры».

С 2015 года доля доллара в мировых резервах снизилась с 59% до 40%, а золото стало главным резервным активом.

Юань и БРИКС: шаг к независимой системе

Доллар теряет позиции не только в резервах, но и в международной торговле. В январе 2026 года на SWIFT пришлось лишь 79,53% расчетов в долларах — исторический минимум. Особенно заметно снижение влияния американской валюты в Азии и странах БРИКС, где расчеты в национальных валютах достигли 65%, из которых половина — юань.

В 2025 году товарооборот БРИКС превысил триллион долларов, а доля объединения в мировом ВВП составила почти 40%. Сейчас активно тестируется единая платежная система BRICS Pay. Эксперты отмечают, что усиление юаня ускорит запуск проекта, который позволит обходиться без SWIFT, снизить комиссии и ускорить трансграничные расчеты.

Владимир Виноградов из Pro-Vision Communications поясняет:

«Китай — крупнейший игрок в группе. Юань имеет наибольшие шансы стать ведущей валютой в рамках инициативы благодаря мощной экономике и финансовому сектору».

Интеграция цифрового юаня с другими национальными цифровыми валютами, включая рубль, повысит эффективность прямых расчетов. Ожидается, что BRICS Pay может заработать уже в 2026 году, создавая независимую платежную архитектуру для международной торговли.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь