Женщины годами морили голодом и держали девочку в клетке

В Северной Каролине трое женщин предстанут перед судом по обвинению в жестоком обращении с шестилетней девочкой. По данным СМИ, включая People , ребенок на протяжении нескольких лет подвергался пыткам, голоданию и содержался в собачьей клетке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Mecklenburg Co Sheriffs Office

Трагическое обнаружение ребенка

Инцидент произошел в декабре 2025 года. Полиция прибыла по вызову в один из домов округа Мекленбург и обнаружила девочку без сознания. Несмотря на экстренную госпитализацию, спасти жизнь ребенка не удалось.

На момент обнаружения вес шестилетней девочки составлял всего 12,2 кг, что свидетельствует о тяжелой степени истощения.

Состояние девочки и условия содержания

Расследование показало, что ребенка держали в антисанитарных условиях. На теле девочки выявлены многочисленные старые травмы:

переломы,

ожоги,

раны и язвы, вызванные длительным нахождением в грязных подгузниках.

Другие дети, жившие в том же доме, сообщили, что пострадавшую регулярно запирали в клетке для собак и лишали пищи, что подтверждает систематический характер жестокого обращения.

История сигналов и вмешательства

Правоохранительные органы и социальные службы не раз посещали этот адрес за годы. Соседи неоднократно сообщали о подозрительных обстоятельствах — всего было зафиксировано десятки сигналов. Несмотря на это, трагедия продолжалась, пока девочка не оказалась в критическом состоянии.

Обвиняемые и меры пресечения

Аресованы три женщины:

Сьюзан Робинсон , 61 год,

Тоня Макнайт , 51 год,

Террин Макнайт, 22 года.

Всем троим обвиняемым отказано в освобождении под залог, расследование продолжается.

Правоохранительные органы продолжают изучение обстоятельств дела, чтобы установить степень участия каждой из женщин и выявить возможные пробелы в системе социального контроля.