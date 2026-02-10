18+
10.02.2026, 13:53

Названы страны с самой дорогой электроэнергией

Новости Мира 0 297

Энергия становится все более ценным ресурсом в современном мире. С ростом населения и бурной цифровизацией во многих странах спрос на электричество продолжает увеличиваться. Вслед за этим повышается и его стоимость, что делает актуальным вопрос: где в мире самая дорогая и самая дешевая электроэнергия, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Мировые лидеры по дорогой электроэнергии

По данным независимой организации World Population Review и сервиса BestBroadbandDeals.co.uk, в 2025 году самыми дорогими странами по цене за 1 кВт/ч оказались островные государства. Основные причины: ограниченность ресурсов, слаборазвитая энергетическая инфраструктура и сложное географическое положение.

Топ-10 стран с самой высокой стоимостью электроэнергии выглядит следующим образом:

  • Соломоновы острова – 0,692 доллара

  • Остров Святой Елены – 0,612 доллара

  • Вануату – 0,591 доллара

  • Острова Кука – 0,523 доллара

  • Микронезия – 0,523 доллара

  • Бермудские острова – 0,47 доллара

  • Ирландия – 0,44 доллара

  • Италия – 0,42 доллара

  • Каймановы острова – 0,41 доллара

  • Лихтенштейн – 0,41 доллара

Среди европейских стран также наблюдается высокая цена на электричество:

  • Германия – 0,40 доллара (11-е место в мире)

  • Бельгия – 0,40 доллара (12-е место)

  • Великобритания – 0,40 доллара (13-е место)

  • Швейцария – 0,36 доллара (14-е место)

  • Дания – 0,36 доллара (15-е место)

  • Чехия – 0,36 доллара (16-е место)

В США средняя цена составляет 0,18 доллара за 1 кВт/ч (60-е место в мире), в Индии – 0,08 доллара (110-е место), в Китае – 0,08 доллара (112-е место), а в Турции – 0,07 доллара (114-е место).

Казахстан и СНГ: регион дешевой энергии

Содружество Независимых Государств, как и большинство постсоветских стран (за исключением Прибалтики), относится к регионам с самой низкой средней стоимостью электричества – 0,049 доллара за 1 кВт/ч.

В СНГ самую высокую цену за электричество в 2025 году зафиксировали в Армении – 0,11 доллара за 1 кВт/ч, что соответствует 92-му месту в мировом рейтинге.

Стоимость электроэнергии в других странах региона:

  • Беларусь – ниже Армении (106-е место)

  • Россия – 118-е место

  • Казахстан – 122-е место

  • Азербайджан – 129-е место

  • Узбекистан – 134-е место

  • Кыргызстан – 146-е место

Таким образом, Казахстан остается одной из стран с низкой стоимостью электроэнергии, что делает его выгодным регионом для бытового и промышленного потребления энергии.

Где в мире самая дешевая энергия

Эксперты отмечают, что самые низкие цены на электричество наблюдаются в странах с обширными энергоресурсами, развитой гидроэнергетикой или там, где спрос ограничен из-за низкого уровня жизни и слабой промышленной базы.

Среди стран с самой дешевой электроэнергией в мире в 2025 году:

  • Ливия – 0,007 доллара за 1 кВт/ч

  • Ангола – 0,013 доллара

  • Эфиопия – 0,013 доллара

  • Судан – 0,014 доллара

Эти показатели показывают, что доступ к дешевым энергоресурсам и низкий спрос делают электроэнергию одним из самых доступных ресурсов для населения.

