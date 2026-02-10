Названы страны с самой дорогой электроэнергией

Энергия становится все более ценным ресурсом в современном мире. С ростом населения и бурной цифровизацией во многих странах спрос на электричество продолжает увеличиваться. Вслед за этим повышается и его стоимость, что делает актуальным вопрос: где в мире самая дорогая и самая дешевая электроэнергия, сообщает Lada.kz.
По данным независимой организации World Population Review и сервиса BestBroadbandDeals.co.uk, в 2025 году самыми дорогими странами по цене за 1 кВт/ч оказались островные государства. Основные причины: ограниченность ресурсов, слаборазвитая энергетическая инфраструктура и сложное географическое положение.
Топ-10 стран с самой высокой стоимостью электроэнергии выглядит следующим образом:
Соломоновы острова – 0,692 доллара
Остров Святой Елены – 0,612 доллара
Вануату – 0,591 доллара
Острова Кука – 0,523 доллара
Микронезия – 0,523 доллара
Бермудские острова – 0,47 доллара
Ирландия – 0,44 доллара
Италия – 0,42 доллара
Каймановы острова – 0,41 доллара
Лихтенштейн – 0,41 доллара
Среди европейских стран также наблюдается высокая цена на электричество:
Германия – 0,40 доллара (11-е место в мире)
Бельгия – 0,40 доллара (12-е место)
Великобритания – 0,40 доллара (13-е место)
Швейцария – 0,36 доллара (14-е место)
Дания – 0,36 доллара (15-е место)
Чехия – 0,36 доллара (16-е место)
В США средняя цена составляет 0,18 доллара за 1 кВт/ч (60-е место в мире), в Индии – 0,08 доллара (110-е место), в Китае – 0,08 доллара (112-е место), а в Турции – 0,07 доллара (114-е место).
Содружество Независимых Государств, как и большинство постсоветских стран (за исключением Прибалтики), относится к регионам с самой низкой средней стоимостью электричества – 0,049 доллара за 1 кВт/ч.
В СНГ самую высокую цену за электричество в 2025 году зафиксировали в Армении – 0,11 доллара за 1 кВт/ч, что соответствует 92-му месту в мировом рейтинге.
Стоимость электроэнергии в других странах региона:
Беларусь – ниже Армении (106-е место)
Россия – 118-е место
Казахстан – 122-е место
Азербайджан – 129-е место
Узбекистан – 134-е место
Кыргызстан – 146-е место
Таким образом, Казахстан остается одной из стран с низкой стоимостью электроэнергии, что делает его выгодным регионом для бытового и промышленного потребления энергии.
Эксперты отмечают, что самые низкие цены на электричество наблюдаются в странах с обширными энергоресурсами, развитой гидроэнергетикой или там, где спрос ограничен из-за низкого уровня жизни и слабой промышленной базы.
Среди стран с самой дешевой электроэнергией в мире в 2025 году:
Ливия – 0,007 доллара за 1 кВт/ч
Ангола – 0,013 доллара
Эфиопия – 0,013 доллара
Судан – 0,014 доллара
Эти показатели показывают, что доступ к дешевым энергоресурсам и низкий спрос делают электроэнергию одним из самых доступных ресурсов для населения.
