Тёмная сторона недосыпа: почему усталость превращается в килограммы

Недостаток сна негативно сказывается на организме, воспринимая его как стрессовую ситуацию. В ответ активируется «режим выживания», который усиливает чувство голода и способствует накоплению лишнего веса. Об этом рассказал тренер-нутрициолог Юрий Брабечан из загородного клуба «Лапино Фитнес», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: www.globallookpress.com / Jan Tepass

Биохимия голода: гормоны и стресс

По словам Брабечана, хронический недосып напрямую связан с изменением гормонального фона:

Грелин , гормон голода, увеличивается, из-за чего человек ощущает сильный аппетит.

Лептин , гормон сытости, снижается, поэтому обычный объем пищи перестает удовлетворять.

Усиленный голод заставляет тянуться к быстрым и калорийным продуктам — сладкому, мучному, жирному.

«Это не вопрос силы воли, а биохимическая реакция организма. Недосып равен хроническому стрессу, поэтому растет уровень кортизола, — пояснил эксперт. — Высокий кортизол усиливает аппетит, особенно к сладкому и соленому, способствует задержке жидкости и мешает нормальной переработке углеводов, из-за чего жир откладывается быстрее».

Брабечан отмечает, что многие жалуются: «Я почти ничего не ем, а все равно набираю вес и отекаю». Причина часто кроется в совмещении недосыпа, кофе, работы по ночам и постоянного стресса.

Недостаток сна снижает активность и расход калорий

Кроме гормональных изменений, недосып уменьшает повседневную активность, которая сжигает значительную часть калорий.

Усталый мозг выбирает простые источники энергии, поэтому чаще тянется к печенью, сладостям, фастфуду и сладкому кофе.

Снижается тренируемость, уменьшается количество шагов и бытовой активности (NEAT — шаги, движение по дому, жестикуляция), которая может сжигать от 200 до 800 ккал в день.

Таким образом возникает замкнутый круг: меньше сна → больше еды → меньше активности → рост веса → усиление усталости → ухудшение сна.

Недосып также способствует задержке жидкости, отечности лица и прибавке 1–2 кг за счет воды и воспалительных процессов. При хроническом дефиците сна к этому добавляется реальное накопление жировой массы.

Как нормализовать сон и снизить риск набора веса

Эксперт дал несколько практических рекомендаций для взрослых:

Соблюдать режим сна: 7–9 часов полноценного сна в сутки — физиологическая норма. Фиксировать время отхода ко сну: ложиться спать в одно и то же время, а не «когда получится». Минимизировать гаджеты перед сном: за 40–60 минут до сна избегать экранов, свет которых нарушает выработку мелатонина. Создать ритуалы перед сном: теплая ванна, книга, тишина. Правильное питание и напитки: ужин за 2–3 часа до сна, кофе до 15–16 часов. Не тренироваться поздно ночью: интенсивные занятия вечером могут мешать засыпанию.