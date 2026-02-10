18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.75
586.77
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.02.2026, 15:33

Тёмная сторона недосыпа: почему усталость превращается в килограммы

Новости Мира 0 276

Недостаток сна негативно сказывается на организме, воспринимая его как стрессовую ситуацию. В ответ активируется «режим выживания», который усиливает чувство голода и способствует накоплению лишнего веса. Об этом рассказал тренер-нутрициолог Юрий Брабечан из загородного клуба «Лапино Фитнес», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: www.globallookpress.com / Jan Tepass
Фото: www.globallookpress.com / Jan Tepass

Биохимия голода: гормоны и стресс

По словам Брабечана, хронический недосып напрямую связан с изменением гормонального фона:

  • Грелин, гормон голода, увеличивается, из-за чего человек ощущает сильный аппетит.

  • Лептин, гормон сытости, снижается, поэтому обычный объем пищи перестает удовлетворять.

  • Усиленный голод заставляет тянуться к быстрым и калорийным продуктам — сладкому, мучному, жирному.

«Это не вопрос силы воли, а биохимическая реакция организма. Недосып равен хроническому стрессу, поэтому растет уровень кортизола, — пояснил эксперт. — Высокий кортизол усиливает аппетит, особенно к сладкому и соленому, способствует задержке жидкости и мешает нормальной переработке углеводов, из-за чего жир откладывается быстрее».

Брабечан отмечает, что многие жалуются: «Я почти ничего не ем, а все равно набираю вес и отекаю». Причина часто кроется в совмещении недосыпа, кофе, работы по ночам и постоянного стресса.

Недостаток сна снижает активность и расход калорий

Кроме гормональных изменений, недосып уменьшает повседневную активность, которая сжигает значительную часть калорий.

  • Усталый мозг выбирает простые источники энергии, поэтому чаще тянется к печенью, сладостям, фастфуду и сладкому кофе.

  • Снижается тренируемость, уменьшается количество шагов и бытовой активности (NEAT — шаги, движение по дому, жестикуляция), которая может сжигать от 200 до 800 ккал в день.

Таким образом возникает замкнутый круг: меньше сна → больше еды → меньше активности → рост веса → усиление усталости → ухудшение сна.

Недосып также способствует задержке жидкости, отечности лица и прибавке 1–2 кг за счет воды и воспалительных процессов. При хроническом дефиците сна к этому добавляется реальное накопление жировой массы.

Как нормализовать сон и снизить риск набора веса

Эксперт дал несколько практических рекомендаций для взрослых:

  1. Соблюдать режим сна: 7–9 часов полноценного сна в сутки — физиологическая норма.

  2. Фиксировать время отхода ко сну: ложиться спать в одно и то же время, а не «когда получится».

  3. Минимизировать гаджеты перед сном: за 40–60 минут до сна избегать экранов, свет которых нарушает выработку мелатонина.

  4. Создать ритуалы перед сном: теплая ванна, книга, тишина.

  5. Правильное питание и напитки: ужин за 2–3 часа до сна, кофе до 15–16 часов.

  6. Не тренироваться поздно ночью: интенсивные занятия вечером могут мешать засыпанию.

«Для тех, кто тренируется, снижает вес или много работает головой, сон — такой же инструмент, как питание и тренировки. Недосып может свести на нет усилия в питании и спорте», — подчеркнул Брабечан.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь