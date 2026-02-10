WhatsApp наконец запускает голосовые и видеозвонки в веб-версии: долгожданное обновление для ПК

Meta готовит обновление для пользователей WhatsApp на компьютерах. В веб-версии мессенджера появятся голосовые и видеозвонки , которые до этого были доступны только в мобильных и настольных приложениях, сообщает Lada.kz со ссылкой на 9To5Mac .

Фото: skyeng.ru

Что нового появится в WhatsApp Web

По информации инсайдеров, разработчики начали тестировать функцию голосовых и видеозвонков в WhatsApp Web.

На первом этапе звонки будут доступны только в индивидуальных чатах .

Пользователям не потребуется скачивать отдельное приложение на ПК — достаточно открыть чат в браузере и нажать кнопку вызова.

Групповые звонки пока находятся на стадии разработки.

“Функция разрабатывалась около года. За это время WhatsApp довел её до уровня настольных приложений. На старте основной упор сделан на индивидуальные звонки, которые можно совершать прямо из браузера,” — сообщили источники.

Как будет работать новая функция

Процесс совершения звонка в браузере максимально прост:

Открываете чат в браузере. Нажимаете кнопку вызова. Звоните без установки дополнительного программного обеспечения.

Разработчики подчеркивают, что функционал создавался с акцентом на удобство и безопасность пользователей.

Какие функции появятся в новых звонках

На данный момент известно, что WhatsApp планирует включить следующие возможности:

Сквозное шифрование всех разговоров для полной конфиденциальности.

Возможность демонстрации экрана во время звонка.

Поддержка до 32 участников в одном звонке.

Функции ссылок-приглашений и планирования встреч для удобства коммуникации.

Пока что доступ к функции имеют только бета-тестеры, но источники прогнозируют, что в ближайшие недели она станет доступна для всех пользователей.

Как подключиться к бета-тестированию WhatsApp

Если хочется протестировать нововведение раньше остальных, достаточно включить бета-режим:

Откройте Настройки. Перейдите в раздел Помощь и отзывы. Включите тумблер Присоединиться к бета-тестированию.

Важно понимать, что даже после включения бета-теста функция может быть недоступна сразу, но обновления приходят раньше, чем массово.