В Сети появилось редкое фото «самолета Судного дня»

Редкий снимок российского Ил-86, известного также как «самолет Судного дня», опубликован в Telegram-канале Fighterbomber, сообщает Lada.kz.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

На фотографии запечатлен необычный момент: Ил-86 получает топливо во время дозаправки в воздухе. Через шланг-заправщик самолет пополняет топливные запасы прямо в полете, что позволяет ему оставаться в воздухе длительное время без посадки.

«Не просто редкая, а очень редкая фотография дозаправки Ил-86, самолета «Судного дня», — отмечают авторы публикации.

Что такое «самолет Судного дня»

Ил-86 в этой модификации выполняет роль специального воздушного командного пункта. Он предназначен для эвакуации высшего военного руководства в экстремальных ситуациях.

С борта этого самолета можно управлять войсками в случае крупного конфликта, включая ядерную войну. Для этого на борту установлено всё необходимое радиоэлектронное оборудование, позволяющее координировать действия всех видов вооруженных сил.

Надежность и репутация Ил-86

По мнению экспертов, таких как заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский и заслуженный пилот РФ Сергей Кругликов, Ил-86 и созданный на его базе Ил-96 считаются одними из самых надежных пассажирских самолетов.

Эти воздушные суда зарекомендовали себя не только в военной сфере, но и в гражданской авиации, демонстрируя стабильность и высокую эксплуатационную надежность.