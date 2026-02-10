Пассажирский самолет Starsky разбился после взлета (видео)

В Сомали пассажирский самолет, на борту которого находились 50 человек, потерпел крушение вскоре после вылета из столицы Могадишо в направлении города Гуриэль. Инцидент произошел недалеко от берега Индийского океана и вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Mirror.
По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность воздушного судна. Экипаж попытался вернуть самолет на аэродром, однако при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Директор Управления гражданской авиации Сомали Ахмед Моаллим Хасан сообщил, что несмотря на крушение, все пассажиры и члены экипажа были успешно эвакуированы. Официальные данные о пострадавших пока не опубликованы.
В социальных сетях появились видео с места происшествия. На кадрах видно, как пассажиры самостоятельно покидают самолет и уходят от места аварии. Очевидцы отмечают, что действия экипажа и пассажиров были скоординированы, что позволило избежать жертв.
Власти Сомали начали расследование обстоятельств крушения. В ходе проверки специалисты авиационной отрасли страны будут выяснять, что именно вызвало техническую неисправность и как можно предотвратить подобные инциденты в будущем.
Авиакомпания Starsky заявила о готовности оказать пассажирам необходимую помощь и сотрудничать с властями в расследовании.
