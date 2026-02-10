Пассажирский самолет Starsky разбился после взлета (видео)

В Сомали пассажирский самолет, на борту которого находились 50 человек, потерпел крушение вскоре после вылета из столицы Могадишо в направлении города Гуриэль. Инцидент произошел недалеко от берега Индийского океана и вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Mirror .

Кадр из видео

Причина — техническая неисправность

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность воздушного судна. Экипаж попытался вернуть самолет на аэродром, однако при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Директор Управления гражданской авиации Сомали Ахмед Моаллим Хасан сообщил, что несмотря на крушение, все пассажиры и члены экипажа были успешно эвакуированы. Официальные данные о пострадавших пока не опубликованы.

Пассажиры покидают самолет самостоятельно

В социальных сетях появились видео с места происшествия. На кадрах видно, как пассажиры самостоятельно покидают самолет и уходят от места аварии. Очевидцы отмечают, что действия экипажа и пассажиров были скоординированы, что позволило избежать жертв.

Расследование продолжается

Власти Сомали начали расследование обстоятельств крушения. В ходе проверки специалисты авиационной отрасли страны будут выяснять, что именно вызвало техническую неисправность и как можно предотвратить подобные инциденты в будущем.

Авиакомпания Starsky заявила о готовности оказать пассажирам необходимую помощь и сотрудничать с властями в расследовании.