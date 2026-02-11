В Грузии раскрыли, что грозит Саакашвили на фоне нового суда

В Тбилиси 10 февраля городской суд рассматривает новое дело против бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Он обвиняется в саботаже и призывах к государственному перевороту, а также фигурирует вместе с другими лидерами оппозиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Irakli Gedenidze/Reuters

Грузинский политолог Нана Девдариани отметила в комментарии «Газете.Ru», что экс-президент может получить дополнительные годы тюремного заключения.

«Он каждый раз использует судебные заседания для политических обращений, заявлений и так далее. Что его ждет? Не знаю… Не исключаю, что ему что-то добавят к сроку», — подчеркнула эксперт.

Продление тюремного срока до 2034 года

В марте 2025 года срок заключения Саакашвили был продлен до 2034 года. Тогда суд приговорил его еще к 4,5 года лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы.

Ранее, в ноябре 2024 года, политика вернули в тюрьму после длительного лечения в клинике «Вивамед», где он находился с мая 2022 года.

Возвращение на родину и предыдущие обвинения

Саакашвили вернулся в Грузию в 2021 году, несмотря на множество уголовных дел, заведенных против него еще с середины 2010-х годов. Экс-президента обвиняли в растрате, злоупотреблении властью и превышении полномочий.

После нелегального пересечения границы он был задержан и заключен под стражу с 1 октября 2021 года. В тюрьме Саакашвили неоднократно объявлял голодовку, а в связи с ухудшением здоровья был переведен в частную клинику «Вивамед».