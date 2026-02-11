Ребенок разбил градусник и напоил мать чаем со ртутью

Женщина сообщила, что случайно выпила чай, в который попали капли ртути после того, как её ребёнок разбил градусник. Она сразу обратилась за медицинской помощью, получила необходимые процедуры и была выписана — жизни пострадавшей ничто не угрожает, сообщает Lada.kz со ссылкой на РЕН ТВ .

Фото: news.myseldon.com

Случайная трагедия: как ртуть оказалась в чашке чая

Жительница Подмосковья оказалась на больничной койке после того, как в её чай попали капли ртути. По словам самой женщины, инцидент произошёл случайно: её ребёнок разбил градусник, а капли токсичного металла случайно попали в напиток.

«Когда я сделала глоток, почувствовала соринку в жидкости. Только выплюнув чай, я поняла, что едва не выпила шарик ртути», – рассказала пострадавшая.

Первая помощь и медицинское вмешательство

Москвичка сразу же вызвала скорую помощь и оказала себе первую помощь до приезда медиков. В больнице женщине провели необходимые процедуры:

поставили капельницы,

сделали рентген,

провели флюорографию.

Специалисты подтвердили, что жизни пациентки ничто не угрожает, и выписали её после наблюдения.

Развенчание мифа о намеренном отравлении

Сразу после инцидента СМИ распространили информацию о том, что ребёнок якобы специально вылил ртуть в чай матери. Пострадавшая опровергла эти слухи, подчеркнув, что произошедшее было полностью случайным.

По данным источников, инцидент произошёл в Наро-Фоминске. Женщина, 45 лет, попала в больницу в состоянии средней тяжести, однако сейчас её здоровью ничто не угрожает.

Вывод

Случай с ртутью ещё раз напоминает о необходимости осторожности при обращении с бытовыми токсинами и о внимательности родителей при общении с детьми. Даже случайное попадание опасного вещества в пищу может привести к серьёзным последствиям, однако своевременная помощь и быстрые действия спасают жизнь.