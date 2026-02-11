Что будет с организмом при полном отказе от кофе

Многие начинают день с чашки ароматного кофе, не подозревая, что эта привычка постепенно перерастает в зависимость. Кофеин бодрит, улучшает концентрацию и стимулирует выработку гормонов радости, но при этом негативно влияет на сон и нервную систему. Эксперт-нутрициолог Ирина Писарева объяснила «Вечерней Москве», что происходит с организмом, если полностью отказаться от кофе, сообщает Lada.kz.
Резкий отказ от кофе может вызвать так называемый «синдром отмены». Организм привыкает к стимуляции, которую дает кофеин, и в первые дни появляются неприятные симптомы:
Головная боль из-за расширения сосудов мозга;
Сонливость на фоне отсутствия привычного кофеина;
Раздражительность, так как снижается уровень гормона радости;
Снижение концентрации внимания;
Проблемы с ЖКТ, поскольку кофеин ускоряет перистальтику кишечника.
По словам Писаревой, эти симптомы обычно сохраняются четыре–пять дней, после чего постепенно ослабевают. Уже через четыре недели организм адаптируется, и человек вновь ощущает прилив сил.
Отказ от кофе приносит и положительные изменения:
Сон становится глубже и спокойнее;
Процесс засыпания ускоряется, а пробуждение — легче;
Настроение стабилизируется, исчезает тревожность;
В отдельных случаях нормализуется артериальное давление.
То есть отказ от кофе может стать не только способом избавиться от зависимости, но и важным шагом к улучшению общего самочувствия.
Диетолог советует не бросать кофе резко, чтобы избежать усиленного «синдрома отмены». Оптимальная стратегия:
Если вы пьете 4–5 чашек в день, сократите их до 2–3 на первые две недели;
На третьей неделе оставьте только одну чашку;
Когда организм привыкнет к минимальной дозе кофеина, можно полностью исключить кофе из рациона.
Такой постепенный подход позволяет свести к минимуму неприятные ощущения и сохранить работоспособность.
Писарева подчеркнула, что полностью отказаться от кофе стоит людям с хроническими заболеваниями и проблемами с психикой, среди которых:
Гастрит и язва желудка;
Синдром раздраженного кишечника;
Тревожные расстройства и панические атаки;
Бессонница;
Учащенное сердцебиение и гипертония.
Для этих категорий отказ от кофе может стать важной профилактической мерой.
Если противопоказаний нет, кофе в умеренных количествах полезен и безопасен.
2–3 чашки по 200 мл в день без сахара и сиропа — допустимо;
Одна чашка содержит 90–100 мг кофеина, а суточная безопасная норма — 400 мг.
Таким образом, умеренное употребление кофе не принесет вреда, а отказ от него может стать шагом к улучшению сна и настроения для тех, кто злоупотребляет напитком.
