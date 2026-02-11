18+
11.02.2026, 07:44

Что будет с организмом при полном отказе от кофе

Новости Мира 0 487

Многие начинают день с чашки ароматного кофе, не подозревая, что эта привычка постепенно перерастает в зависимость. Кофеин бодрит, улучшает концентрацию и стимулирует выработку гормонов радости, но при этом негативно влияет на сон и нервную систему. Эксперт-нутрициолог Ирина Писарева объяснила «Вечерней Москве», что происходит с организмом, если полностью отказаться от кофе. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Синдром отмены: первые дни без кофеина

Резкий отказ от кофе может вызвать так называемый «синдром отмены». Организм привыкает к стимуляции, которую дает кофеин, и в первые дни появляются неприятные симптомы:

  • Головная боль из-за расширения сосудов мозга;

  • Сонливость на фоне отсутствия привычного кофеина;

  • Раздражительность, так как снижается уровень гормона радости;

  • Снижение концентрации внимания;

  • Проблемы с ЖКТ, поскольку кофеин ускоряет перистальтику кишечника.

По словам Писаревой, эти симптомы обычно сохраняются четыре–пять дней, после чего постепенно ослабевают. Уже через четыре недели организм адаптируется, и человек вновь ощущает прилив сил.

Плюсы отказа от кофе: неожиданные бонусы

Отказ от кофе приносит и положительные изменения:

  • Сон становится глубже и спокойнее;

  • Процесс засыпания ускоряется, а пробуждение — легче;

  • Настроение стабилизируется, исчезает тревожность;

  • В отдельных случаях нормализуется артериальное давление.

То есть отказ от кофе может стать не только способом избавиться от зависимости, но и важным шагом к улучшению общего самочувствия.

Как безопасно отказаться от кофе

Диетолог советует не бросать кофе резко, чтобы избежать усиленного «синдрома отмены». Оптимальная стратегия:

  1. Если вы пьете 4–5 чашек в день, сократите их до 2–3 на первые две недели;

  2. На третьей неделе оставьте только одну чашку;

  3. Когда организм привыкнет к минимальной дозе кофеина, можно полностью исключить кофе из рациона.

Такой постепенный подход позволяет свести к минимуму неприятные ощущения и сохранить работоспособность.

Кому кофе противопоказан

Писарева подчеркнула, что полностью отказаться от кофе стоит людям с хроническими заболеваниями и проблемами с психикой, среди которых:

  • Гастрит и язва желудка;

  • Синдром раздраженного кишечника;

  • Тревожные расстройства и панические атаки;

  • Бессонница;

  • Учащенное сердцебиение и гипертония.

Для этих категорий отказ от кофе может стать важной профилактической мерой.

Когда кофе можно оставлять

Если противопоказаний нет, кофе в умеренных количествах полезен и безопасен.

  • 2–3 чашки по 200 мл в день без сахара и сиропа — допустимо;

  • Одна чашка содержит 90–100 мг кофеина, а суточная безопасная норма — 400 мг.

Таким образом, умеренное употребление кофе не принесет вреда, а отказ от него может стать шагом к улучшению сна и настроения для тех, кто злоупотребляет напитком.

