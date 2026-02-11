18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
490.58
584.77
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.02.2026, 08:03

Дуров выступил с заявлением после ограничения Telegram в России

Новости Мира 0 670

Основатель мессенджера Павел Дуров сделал первое публичное заявление после того, как Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram на территории России. В своем выступлении он подчеркнул, что ограничение свободы граждан никогда не может считаться правильным решением и пообещал, что сервис продолжит защищать права пользователей, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: xakep.ru
Фото: xakep.ru

Принципиальная позиция Павла Дурова

В опубликованном в своем официальном Telegram-канале сообщении Дуров заявил:

«Ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением. Telegram отстаивает свободу слова и право на приватность — независимо от давления».

Он подтвердил, что мессенджер продолжит придерживаться принципов свободы слова и защиты личных данных, несмотря на меры, предпринимаемые российскими властями.

Исторический контекст: опыт Ирана

Дуров напомнил о том, что попытка ограничить работу Telegram уже предпринималась в других странах. В частности, он отметил:

  • В 2018 году суд в Иране принял решение о запрете использования Telegram на территории страны.

  • Несмотря на запрет, большая часть населения продолжает пользоваться сервисом, обходя блокировки и цензуру.

  • Этот опыт показывает, что подобные меры не всегда приводят к желаемому результату для властей.

Таким образом, Дуров провел параллель между опытом Ирана и текущей ситуацией в России, подчеркивая эффективность обхода ограничений пользователями.

Замедление работы Telegram в России

О подготовке мер по замедлению работы мессенджера первыми сообщили источники РБК:

  • Два собеседника из профильных ведомств и один источник в ИТ-индустрии подтвердили, что решение принято и уже реализуется.

  • Роскомнадзор официально объявил о введении «последовательных ограничений», которые направлены на обеспечение соблюдения российского законодательства.

По данным ведомства, такие меры призваны бороться с незаконной деятельностью и мошенничеством, однако точные методы реализации и возможные последствия для пользователей пока не раскрываются.

Что это значит для пользователей

Сейчас Telegram продолжает работать в России, но с заметным замедлением передачи данных. Пользователи могут столкнуться с:

  • задержками при отправке и получении сообщений;

  • замедлением загрузки мультимедиа;

  • возможными временными перебоями при подключении к сервису.

При этом Павел Дуров вновь подчеркнул, что мессенджер не планирует изменять политику конфиденциальности и по-прежнему будет защищать права пользователей.

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь