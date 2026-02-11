Дуров выступил с заявлением после ограничения Telegram в России

Основатель мессенджера Павел Дуров сделал первое публичное заявление после того, как Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram на территории России. В своем выступлении он подчеркнул, что ограничение свободы граждан никогда не может считаться правильным решением и пообещал, что сервис продолжит защищать права пользователей, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.
В опубликованном в своем официальном Telegram-канале сообщении Дуров заявил:
«Ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением. Telegram отстаивает свободу слова и право на приватность — независимо от давления».
Он подтвердил, что мессенджер продолжит придерживаться принципов свободы слова и защиты личных данных, несмотря на меры, предпринимаемые российскими властями.
Дуров напомнил о том, что попытка ограничить работу Telegram уже предпринималась в других странах. В частности, он отметил:
В 2018 году суд в Иране принял решение о запрете использования Telegram на территории страны.
Несмотря на запрет, большая часть населения продолжает пользоваться сервисом, обходя блокировки и цензуру.
Этот опыт показывает, что подобные меры не всегда приводят к желаемому результату для властей.
Таким образом, Дуров провел параллель между опытом Ирана и текущей ситуацией в России, подчеркивая эффективность обхода ограничений пользователями.
О подготовке мер по замедлению работы мессенджера первыми сообщили источники РБК:
Два собеседника из профильных ведомств и один источник в ИТ-индустрии подтвердили, что решение принято и уже реализуется.
Роскомнадзор официально объявил о введении «последовательных ограничений», которые направлены на обеспечение соблюдения российского законодательства.
По данным ведомства, такие меры призваны бороться с незаконной деятельностью и мошенничеством, однако точные методы реализации и возможные последствия для пользователей пока не раскрываются.
Сейчас Telegram продолжает работать в России, но с заметным замедлением передачи данных. Пользователи могут столкнуться с:
задержками при отправке и получении сообщений;
замедлением загрузки мультимедиа;
возможными временными перебоями при подключении к сервису.
При этом Павел Дуров вновь подчеркнул, что мессенджер не планирует изменять политику конфиденциальности и по-прежнему будет защищать права пользователей.
