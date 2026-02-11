18+
11.02.2026, 08:48

Кадыров показал видео с «воскресшим» сыном Адамом

Новости Мира 0 837

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором он проводит ужин вместе с помощником лидера республики Висмурадом Алиевым и сыном, секретарем совета безопасности региона Адамом Кадыровым, сообщает Lada.kz. 

© Фото : Рамзан Кадыров
© Фото : Рамзан Кадыров

Политик сопроводил публикацию комментариями, обращаясь к слухам, которые появились в медиа ранее:

«Поздний ужин с дорогим братом… Висмурадом Алиевым и… Адамом Кадыровым, «воскресшим» вопреки последним вбросам».

На видео видно, как Кадыров ведет беседу с Алиевым за столом. В один момент к ним присоединяется Адам Кадыров, демонстрируя, что слухи о его состоянии не соответствуют действительности.

Опровержение слухов о ДТП

Накануне публикации видео глава Чечни официально опроверг сообщения о якобы произошедшей аварии с участием сына. Он назвал эти сведения «вбросом» и подчеркнул, что борьба с дезинформацией особенно актуальна для республики:

  • Недостоверная информация о Чечне всегда вызывает повышенное внимание СМИ.

  • По словам Кадырова, любые слухи о регионе «по какой-то причине становятся поводом особого ажиотажа в медиасфере».

Таким образом, публикация видео с Адамом Кадыровым стала не только личным обращением, но и инструментом публичного опровержения фейков.

Источник слухов

17 января несколько анонимных чеченских Telegram-каналов распространили информацию о том, что Адам Кадыров якобы попал в ДТП в Грозном. Сообщалось, что после аварии он был госпитализирован и затем перевезен в Москву.

Эти сообщения не получили официального подтверждения и быстро подверглись критике со стороны представителей республики.

Контекст: борьба с фейками в Чечне

Публикация Кадырова отражает тенденцию в республике: официальные представители активно реагируют на слухи и дезинформацию. В условиях высокой медийной активности, любые слухи о лидерах или их близких становятся моментально вирусными и способны создавать «информационные волны», способные повлиять на общественное восприятие.

В этом контексте видео с «воскресшим» сыном — не только личное сообщение, но и публичная демонстрация контроля над информационным полем.

