18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
490.58
584.77
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.02.2026, 09:29

В США выступили с заявлением об Одессе

Новости Мира 0 1 159

Бывший советник Пентагона, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что Одесса исторически является русским городом. Свое мнение он озвучил в интервью на YouTube-канале Judging Freedom, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

«Одесса — исторически русский город, где большинство жителей говорят по-русски», — подчеркнул Макгрегор, добавив, что аналогичная ситуация наблюдается и в Харькове.

Возможный военный сценарий

Эксперт отметил, что при желании Вооруженные силы России могут взять под контроль Одессу и Харьков, а при дальнейшем развитии событий — дойти и до Киева. По мнению Макгрегора, это могло бы поставить окончательную военную точку в специальной военной операции на фоне, по его словам, краха украинских вооруженных сил.

Комментарии украинских и российских политиков

6 февраля бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник высказал мнение, что Одесская область исторически входит в состав Новороссии и продолжает оставаться в зоне интересов Москвы. Он подчеркнул, что для России вопрос безопасности региона, включая денацификацию, остаётся актуальным, учитывая историческую и культурную связь Одессы с Россией.

В тот же день агентство ТАСС, ссылаясь на источник, сообщило, что Украина ведёт переговоры о получении гарантий безопасности для Одессы в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта. По информации источника, Киев рассматривает эти гарантии как критически важные.

Источник уточнил, что в рамках пакета соглашений Россия не должна предпринимать попыток по взятию Одессы, а механизм гарантий должен закреплять конкретные меры по обеспечению безопасности города и региона.

Итог

Таким образом, на фоне продолжающихся обсуждений по статусу Одессы формируются два основных подхода:

  • Со стороны бывших военных экспертов США и некоторых российских аналитиков — утверждается историческая и культурная принадлежность города к России, что предполагает возможность военного контроля.

  • Со стороны Украины — формируются юридические и дипломатические механизмы для обеспечения безопасности Одессы и предотвращения любых военных угроз.

6
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Мое поколение воспитано на фильмах Одесской киностудии и я не представляю Россию без Одессы
11.02.2026, 06:30
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь