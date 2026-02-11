Бывший советник Пентагона, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что Одесса исторически является русским городом. Свое мнение он озвучил в интервью на YouTube-канале Judging Freedom, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

«Одесса — исторически русский город, где большинство жителей говорят по-русски», — подчеркнул Макгрегор, добавив, что аналогичная ситуация наблюдается и в Харькове.

Возможный военный сценарий

Эксперт отметил, что при желании Вооруженные силы России могут взять под контроль Одессу и Харьков, а при дальнейшем развитии событий — дойти и до Киева. По мнению Макгрегора, это могло бы поставить окончательную военную точку в специальной военной операции на фоне, по его словам, краха украинских вооруженных сил.

Комментарии украинских и российских политиков

6 февраля бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник высказал мнение, что Одесская область исторически входит в состав Новороссии и продолжает оставаться в зоне интересов Москвы. Он подчеркнул, что для России вопрос безопасности региона, включая денацификацию, остаётся актуальным, учитывая историческую и культурную связь Одессы с Россией.

В тот же день агентство ТАСС, ссылаясь на источник, сообщило, что Украина ведёт переговоры о получении гарантий безопасности для Одессы в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта. По информации источника, Киев рассматривает эти гарантии как критически важные.

Источник уточнил, что в рамках пакета соглашений Россия не должна предпринимать попыток по взятию Одессы, а механизм гарантий должен закреплять конкретные меры по обеспечению безопасности города и региона.

Итог

Таким образом, на фоне продолжающихся обсуждений по статусу Одессы формируются два основных подхода: