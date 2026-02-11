Почему нельзя пить лекарства с истекшим сроком годности

Использование лекарств после окончания срока годности может не только лишить лечения эффективности, но и представлять опасность для организма. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала директор по качеству компании «Озон Фармацевтика» Евгения Тетерина, сообщает Lada.kz.

Фото Diabetiku.com

Срок годности — гарантия безопасности и эффективности

По словам Тетериной, после истечения срока годности производитель уже не может гарантировать, что препарат будет безопасен или эффективен. Активные вещества в лекарствах со временем разрушаются, а внешние факторы, такие как свет, температура и влажность, могут вызвать химические реакции, которые изменяют состав препарата.

«Некоторые антибиотики, например, теряют свои свойства при повышенной температуре или влажности», — уточнила эксперт.

Химические реакции и разрушение лекарства

Лекарства могут подвергаться различным химическим процессам, которые изменяют их свойства:

Окисление — разрушает препараты, чувствительные к кислороду, например, содержащие аскорбиновую кислоту.

Гидролиз — разрушение молекул при контакте с водой; особенно критично для антибиотиков в водных растворах.

Изменение кислотно-щелочного баланса — некоторые препараты требуют строго определенного pH для сохранения активности.

Каждый препарат имеет уникальный состав и структуру, поэтому последствия истечения срока годности индивидуальны.

Риски для пациента

Главный вывод специалиста прост и категоричен: прием просроченных лекарств опасен. Они могут потерять эффективность, что приведет к отсутствию ожидаемого лечебного эффекта, или стать потенциально вредными для организма.

«Лечение может не сработать, и вместо пользы пациент рискует получить вред», — подчеркнула Тетерина.

Советы эксперта

Чтобы избежать рисков:

Никогда не используйте лекарства после указанного срока годности.

Следите за условиями хранения препаратов: избегайте высокой температуры, влажности и прямого света.

При покупке обращайте внимание на дату производства и срок годности на упаковке.

Своевременная проверка и соблюдение правил хранения помогут сохранить эффективность медикаментов и защитить здоровье.