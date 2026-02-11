Почему нельзя пить лекарства с истекшим сроком годности

Использование лекарств после окончания срока годности может не только лишить лечения эффективности, но и представлять опасность для организма. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала директор по качеству компании «Озон Фармацевтика» Евгения Тетерина, сообщает Lada.kz.
По словам Тетериной, после истечения срока годности производитель уже не может гарантировать, что препарат будет безопасен или эффективен. Активные вещества в лекарствах со временем разрушаются, а внешние факторы, такие как свет, температура и влажность, могут вызвать химические реакции, которые изменяют состав препарата.
«Некоторые антибиотики, например, теряют свои свойства при повышенной температуре или влажности», — уточнила эксперт.
Лекарства могут подвергаться различным химическим процессам, которые изменяют их свойства:
Окисление — разрушает препараты, чувствительные к кислороду, например, содержащие аскорбиновую кислоту.
Гидролиз — разрушение молекул при контакте с водой; особенно критично для антибиотиков в водных растворах.
Изменение кислотно-щелочного баланса — некоторые препараты требуют строго определенного pH для сохранения активности.
Каждый препарат имеет уникальный состав и структуру, поэтому последствия истечения срока годности индивидуальны.
Главный вывод специалиста прост и категоричен: прием просроченных лекарств опасен. Они могут потерять эффективность, что приведет к отсутствию ожидаемого лечебного эффекта, или стать потенциально вредными для организма.
«Лечение может не сработать, и вместо пользы пациент рискует получить вред», — подчеркнула Тетерина.
Чтобы избежать рисков:
Никогда не используйте лекарства после указанного срока годности.
Следите за условиями хранения препаратов: избегайте высокой температуры, влажности и прямого света.
При покупке обращайте внимание на дату производства и срок годности на упаковке.
Своевременная проверка и соблюдение правил хранения помогут сохранить эффективность медикаментов и защитить здоровье.
Комментарии0 комментарий(ев)